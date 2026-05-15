Allerta Meteo, il Mega-Ciclone si abbatte sull’Italia: stasera e domani il clou del maltempo, è allarme grandine, temporali, vento forte e freddo anomalo

Quella di oggi, venerdì 15 maggio 2026, resterà impressa negli annali della meteorologia italiana come una delle giornate più stravolgenti degli ultimi decenni. Nonostante il calendario suggerisca la vicinanza dell’estate, il panorama che si presenta agli occhi dei cittadini è tipicamente autunnale, se non quasi invernale in alcune regioni. Un’ondata di maltempo estremo ha letteralmente spezzato in due l’Italia, portando piogge torrenziali e un crollo termico vertiginoso che ha annullato ogni traccia di primavera. La configurazione barica attuale mostra un profondo affondo perturbato di origine polare che ha trovato nel Mediterraneo il terreno fertile per trasformarsi in una tempesta di eccezionale potenza, capace di mettere in ginocchio l’intera rete infrastrutturale del Paese.

Il freddo fuori stagione e le massime record al ribasso

Il dato che più destabilizza l’opinione pubblica e gli esperti riguarda le temperature massime registrate in queste ore. In gran parte della Pianura Padana e nelle aree interne della Toscana, la colonnina di mercurio è rimasta inchiodata su valori che oscillano tra i +11°C e i +12°C. Si tratta di anomalie termiche pesantissime, con scarti rispetto alle medie stagionali che superano i dieci gradi. Questo freddo persistente, accompagnato da una copertura nuvolosa compatta e precipitazioni incessanti, sta costringendo i cittadini a rispolverare abbigliamento pesante, creando un cortocircuito stagionale che ha ripercussioni anche sul settore agricolo e sulle abitudini quotidiane. Il Centro-Nord si ritrova così immerso in una grigia atmosfera novembrina, mentre il resto d’Europa osserva con stupore questa isola di freddo anomalo nel cuore del Mediterraneo.

Allerta per fenomeni estremi e rischio tornado al Centro-Nord

La violenza della perturbazione non si limita solo alla pioggia continua, ma si manifesta con fenomeni atmosferici di spiccata intensità. Le autorità hanno diramato un’allerta massima per il rischio di tornado e grandine di grosse dimensioni nelle prossime ore, poiché i contrasti termici tra l’aria gelida in quota e l’umidità preesistente generano celle temporalesche particolarmente attive. Attualmente, piove a dirotto in Toscana, Umbria e Lazio, con accumuli pluviometrici che preoccupano per la tenuta idrogeologica dei terreni già saturi. La protezione civile sta monitorando costantemente i livelli dei fiumi e dei corsi d’acqua minori, poiché il rischio di esondazioni e smottamenti è elevatissimo in tutto il settore tirrenico e nelle zone collinari del Nord, dove l’intensità della pioggia non accenna a diminuire.

L’arrivo del mega-ciclone e l’estensione del maltempo al Sud

Se la giornata odierna è critica, le previsioni per domani, sabato 16 maggio, delineano uno scenario ancora più preoccupante. Un mega-ciclone si sta posizionando sul Nord Italia e si sposterà con estrema rapidità verso il Mar Adriatico, agendo come una trottola di bassa pressione capace di risucchiare aria fredda e distribuire maltempo su scala nazionale. Mentre oggi il Sud Italia sta vivendo le ultime ore di scirocco con temperature ancora miti, il cambio di circolazione sarà brutale. Il fronte freddo spazzerà via il caldo residuo, portando forti temporali e una drastica riduzione della visibilità. Questa transizione segnerà il passaggio definitivo verso una fase di instabilità violenta che non risparmierà alcuna regione, unificando l’Italia sotto una cappa di maltempo generalizzato.

Le precipitazioni previste per la mattinata di domani, sabato 16 maggio, sull’Italia:

Venti di tempesta e paralisi dei collegamenti marittimi

Un elemento di estremo pericolo per la giornata di domani è rappresentato dall’impetuoso maestrale che inizierà a soffiare con raffiche fino a 120 km/h provenienti da nord-ovest. Questo vento di burrasca provocherà imponenti mareggiate lungo le coste esposte, mettendo a serio rischio le strutture balneari e i centri abitati costieri. La situazione logistica è già in stato di pre-allerta: si prevedono voli a rischio cancellazione o dirottamento per il forte vento e, soprattutto, la sospensione quasi totale dei collegamenti marittimi. Dal Golfo di Napoli alle Isole Eolie, traghetti e aliscafi resteranno ormeggiati nei porti a causa del mare grosso, isolando di fatto le comunità insulari e creando notevoli disagi ai viaggiatori che avevano programmato spostamenti per il fine settimana.

Il ritorno della neve a quote invernali sulle Alpi e sull’Appennino

L’aspetto forse più incredibile di questa ondata di maltempo è il ritorno della neve a bassa quota. In un periodo dell’anno in cui i ghiacciai dovrebbero iniziare la loro lenta fusione, le Alpi vedranno la dama bianca scendere fino ai 800–900 metri, una quota che solitamente appartiene ai mesi di gennaio o febbraio. Anche la dorsale appenninica non sarà risparmiata dal gelo, con nevicate abbondanti previste oltre i 1.500 metri. Questo accumulo nevoso tardivo, pur essendo coreografico, rappresenta una sfida per la viabilità montana e un segnale inequivocabile della potenza di questo vortice ciclonico. L’Italia si riscopre dunque fragile e vulnerabile di fronte a una natura che, ancora una volta, dimostra di non seguire più i binari della prevedibilità stagionale, regalandoci un maggio che rimarrà per sempre impresso nella storia climatica del Paese.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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