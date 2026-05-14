Allerta Meteo, imminente nuova ondata di temporali estremi: in arrivo supercelle, grandine e neve a bassa quota

Una nuova fase di maltempo si prepara a colpire il Nord Italia con temporali intensi, grandinate e locali fenomeni estremi. L’arrivo di aria molto fredda in alta quota favorirà lo sviluppo di sistemi temporaleschi organizzati, con il rischio di supercelle e possibili tornado soprattutto tra Lombardia orientale, Emilia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Attenzione anche alle Alpi, dove tra sera e notte tornerà la neve con fiocchi fin sotto i 1000 metri sulle Dolomiti. “Un’altra perturbazione attraverserà il Nord Italia portando un nuovo rischio di temporali intensi e grandinate. Questa volta entrerà una massa d’aria particolarmente fredda, con temperature fino a -25°C a circa 5500 metri sui settori alpini occidentali“, spiegano gli esperti di ZenaStormChaser. “L’avvicinamento del fronte favorirà nuovamente un rinforzo del getto da sud-ovest alle quote medio-alte, creando un ambiente favorevole allo sviluppo di temporali organizzati, incluse possibili supercelle. La presenza di aria molto fredda in quota faciliterà la formazione diffusa dei temporali (CIN quasi assente): questo potrebbe distribuire maggiormente l’energia disponibile, riducendo localmente il rischio di fenomeni violenti (per questo non è stato emesso un livello 3). Tuttavia, i valori di shear saranno molto elevati e gli odografi mostrano configurazioni favorevoli anche a strutture supercellulari e, localmente, a possibili tornado. I valori di CAPE saranno compresi mediamente tra 800 e 1200 J/kg“.

Allerta Meteo per Piemonte e Lombardia

Su queste aree, si legge nell’analisi di ZenaStormChaser, “i fenomeni tenderanno a svilupparsi soprattutto con l’ingresso dell’aria fredda in quota, nelle ore pomeridiane, e il contestuale indebolimento del getto. Saranno favoriti sistemi multicellulari e squall line, con grandinate generalmente di piccole dimensioni ma possibili accumuli significativi al suolo. I fenomeni più intensi sono attesi lungo il confine lombardo, mentre sul Piemonte i temporali dovrebbero risultare mediamente meno organizzati. Coinvolte marginalmente anche le zone interne della Liguria centro-occidentale“.

Allerta Meteo per Lombardia orientale, Emilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia

“Questa sarà nuovamente l’area con il rischio più elevato“, sottolineano gli esperti di ZenaStormChaser. “Il settore si troverà infatti sul lato ascendente della perturbazione, interessato da un getto teso da sud-ovest associato a una convergenza dei venti al suolo tra correnti sud-occidentali in discesa dall’Appennino e correnti di nord-est provenienti dal Friuli. Su queste regioni si concentreranno i valori più elevati di energia disponibile. Il flusso da nord-est potrebbe fungere da alimentazione per le celle temporalesche, creando condizioni di shear particolarmente favorevoli alla rotazione dei temporali e quindi allo sviluppo di supercelle“.

“I primi fenomeni sono attesi già dalla tarda mattinata tra le coste venete e friulane. La fase principale dovrebbe invece svilupparsi tra Piacentino e Parmense, evolvendo rapidamente verso est/nord-est. In questa fase saranno possibili supercelle e grandinate di medie dimensioni. (Con le linee rosse abbiamo provato a stimare un possibile percorso delle eventuali supercelle)“, riporta l’analisi, riferendosi alla mappa (di seguito). “L’unico elemento potenzialmente limitante sarà la possibile formazione simultanea di numerosi temporali, che potrebbe distribuire il potenziale energetico e favorire grandinate più piccole ma diffuse. Una seconda passata temporalesca è attesa in serata con il fronte in avanzamento da ovest, accompagnata da grandine di piccole dimensioni“.

Allerta Meteo per il Trentino-Alto Adige

“Situazione degna di particolare attenzione anche tra Trentino-Alto Adige, Alpi venete e friulane, dove tra il tardo pomeriggio e la notte su venerdì sono attese nevicate diffuse e intense. La quota neve sarà in progressivo calo, fino a scendere localmente sotto i 1000 metri sulle Dolomiti nel corso della notte“, conclude ZenaStormChaser.

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