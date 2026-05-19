Allerta Meteo, in arrivo pomeriggio movimentato: dove colpiranno grandine e temporali oggi

L’atmosfera torna a diventare instabile sull’Italia per l’arrivo di correnti più fresche e umide che favoriranno la formazione di temporali localmente intensi. Nel corso della giornata si attendono fenomeni in rapida evoluzione con rischio di grandine, colpi di vento e rovesci improvvisi soprattutto nelle ore pomeridiane. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino PRETEMP

“Prosegue lo spostamento verso sud-est di una saccatura, posizionata sul nord Italia nella notte fra lunedì e martedì e in transito verso sud nel corso della giornata“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Viene emesso un livello 0 per le aree appenniniche, le aree interne delle isole maggiori, le Prealpi orientali e la costa adriatica settentrionale per temporali sporadici, con possibili grandinate di piccole dimensioni“.

La situazione meteo

“I temporali potranno innescarsi in presenza di convergenze di venti al suolo, più probabili a ridosso dei rilievi e nei pressi della costa adriatica nel pomeriggio a seguito di un abbassamento della pressione superficiale che favorirà l’ingresso di aria più umida e instabile dal mare“, conclude PRETEMP.

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: