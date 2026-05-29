Allerta Meteo, Italia sotto shock meteorologico: continuano i violenti temporali pomeridiani, allarme massimo per il Ponte del 2 Giugno con rischio tornado

L’evoluzione del meteo in Italia sta confermando le previsioni più severe per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio. Un’ondata di maltempo estremo sta flagellando diverse regioni della penisola, concentrandosi con particolare ferocia sul Centro Italia e sulla Sicilia. Nel corso delle ore pomeridiane, violentissimi temporali pomeridiani hanno iniziato a colpire con straordinaria intensità l’Umbria, il Lazio e l’Abruzzo, scaricando al suolo ingenti quantitativi di pioggia in pochissimo tempo. La situazione è particolarmente critica nelle aree interne dell’Appennino, dove piove forte a Terni, L’Aquila, Sulmona, Avezzano e Frosinone. In queste città le precipitazioni sono accompagnate da intense fulminazioni e da temperature in picchiata, che stanno regalando un anticipo d’autunno fuori stagione. Il fenomeno non risparmia l’estremo Sud del Paese, dove la Sicilia sta affrontando violenti nubifragi e un drastico crollo termico, localizzato soprattutto nella provincia di Caltanissetta e in tutte le zone interne dell’isola, dove l’aria calda preesistente è stata letteralmente spazzata via dai venti di tempesta.

Il trend delle prossime ore: grandine grossa e instabilità in aumento

La preoccupazione degli esperti si concentra sulla fenomenologia attesa per le prossime ore della serata e della notte. I temporali intensi che si svilupperanno a breve saranno caratterizzati da una violenza inaudita, muovendosi sulla falsariga di quelli che ormai da diversi giorni stanno letteralmente flagellando il Nord Italia. Le regioni settentrionali hanno dovuto fare i conti con devastanti nubifragi e grandinate, caratterizzate da chicchi di grandine molto grossa capaci di devastare coltivazioni, distruggere parabrezza e causare danni incalcolabili alle infrastrutture. Questa stessa energia potenziale si sta ora trasferendo verso il Centro-Sud, dove la combinazione tra l’umidità del suolo e il riscaldamento diurno fornirà il carburante necessario per la genesi di nuovi fenomeni meteo estremi a evoluzione rapidissima, capaci di trasformare le strade in veri e propri fiumi in piena.

Previsioni meteo per sabato 30 maggio: temporali su isole maggiori e Appennino

La tregua atmosferica sarà decisamente breve e confinata a poche aree. Per la giornata di domani, sabato 30 maggio, lo scenario meteorologico resterà fortemente compromesso in diverse macro-aree del Paese. Le previsioni indicano che avremo ancora forti temporali pomeridiani che si svilupperanno principalmente a ridosso dei rilievi montuosi per poi estendersi alle pianure adiacenti. I settori più a rischio per questa giornata saranno l’isola della Sicilia e la Sardegna, dove l’instabilità atmosferica rimarrà marcata a causa di infiltrazioni fresche in quota che destabilizzeranno l’aria calda umida presente al suolo. Contemporaneamente, il maltempo tornerà a farsi sentire con forza lungo l’appennino tosco-emiliano, con una particolare concentrazione di rovesci e grandinate in Emilia Romagna, dove l’aria instabile darà vita a rapidi quanto violenti colpi di vento.

Allarme meteo per il Ponte del 2 Giugno: rischio tornado e shock termico

Lo scenario più inquietante e pericoloso si profila tuttavia per l’inizio della prossima settimana, in coincidenza con l’atteso ponte del 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica. Le proiezioni dei modelli matematici delineano una situazione di allarme massimo per le giornate di lunedì 1 e martedì 2 giugno, quando l’Italia sarà investita da una perturbazione di stampo polare eccezionale per il periodo. Tra lunedì e martedì assisteremo allo sviluppo di violenti temporali pomeridiani che colpiranno inesorabilmente tutto il Nord Italia e una quota significativa delle regioni centrali. Questo peggioramento sarà accompagnato da un crollo termico vertiginoso e traumatico. Negli ultimi dieci giorni di maggio, infatti, il Centro-Nord ha vissuto una fase di gran caldo fuori stagione, con temperature massime costantemente superiori ai +30°C e picchi termici che hanno toccato i +35°C.

L’ingresso improvviso di correnti molto fresche scardinerà questa cupola di calore subtropicale, riportando improvvisamente le temperature massime sotto i +20°C. Si tratterà di un vero e proprio shock termico, con un crollo verticale delle temperature di oltre 15-16°C nell’arco di ventiquattro ore. Un simile contrasto termico tra l’aria rovente accumulata e il fronte freddo in arrivo genererà il contesto ideale per la formazione di imponenti supercelle temporalesche. Di conseguenza, il rischio di subire nubifragi devastanti, grandinate distruttive e pericolosi tornado sarà elevatissimo su tutto il territorio settentrionale e su parte del Centro. La Protezione Civile e i meteorologi invitano alla massima prudenza e al monitoraggio costante dei bollettini, poiché l’inizio di giugno si preannuncia caratterizzato da una pericolosa escalation di fenomeni meteo estremi.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: