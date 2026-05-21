Allerta Meteo, Italia spaccata in due: l’anticiclone africano infiamma il Nord, ancora forte maltempo al Sud per un ciclone balcanico

L’attuale scenario meteorologico sul continente europeo mostra una netta e spettacolare contrapposizione barica, perfettamente documentata dalle ultime immagini catturate dai satelliti meteorologici. Nel cuore di questo giovedì 21 maggio 2026, l’Europa si ritrova divisa letteralmente in due grandi macro-aree. Da un lato assistiamo alla progressiva e imponente risalita dell’anticiclone subtropicale africano, che sta conquistando con decisione la Penisola Iberica e la Francia, regalando ampi spazi di cielo sereno e un clima prettamente estivo. Dall’altro lato, persiste una vasta area di forte instabilità atmosferica che dal cuore dell’Europa centrale si allunga verso i Balcani, lambendo in modo significativo anche le nostre regioni meridionali.

Questa configurazione sta determinando una clamorosa e netta spaccatura termica e fenomenologica all’interno della stessa penisola italiana, dove si registrano condizioni meteorologiche diametralmente opposte nello spazio di pochissimi chilometri.

L’Italia a due velocità: caldo estivo al Centro-Nord, fresco e nubi al Meridione

La situazione attuale in Italia fotografa un Paese meteorologicamente spaccato, dove il calendario sembra segnare stagioni diverse a seconda della latitudine. Le regioni del Centro-Nord stanno già sperimentando gli effetti anticipati della spinta dinamica dell’alta pressione di matrice subtropicale. Le temperature odierne ne sono la testimonianza diretta, con una colonnina di mercurio che si è spinta con decisione verso l’alto, facendo registrare valori tipici dell’estate piena. Spicca su tutte la città di Firenze che ha toccato i +29°C, seguita a ruota da Roma, Milano, Torino e Bologna, tutte attestate su una massima diffusa di +28°C in un contesto di cieli ampiamente soleggiati o parzialmente velati.

Al contrario, il Sud Italia si trova ancora sotto l’influenza diretta delle correnti più fresche e instabili collegate alla circolazione balcanica. Qui il clima si mantiene decisamente più fresco e a tratti autunnale, con temperature inferiori anche di sei o sette gradi rispetto alle pianure del Nord. Le città di Bari, Messina, Reggio Calabria, Cagliari, Crotone, Brindisi, Pescara e Ancona non sono andate oltre i +22°C, mentre una manciata di gradi in più si è registrata a Palermo, Catania, Foggia e Lecce, dove la colonnina di mercurio si è fermata a +23°C. Questa forte differenza termica è il preludio a una spaccatura ancora più marcata che andrà a definirsi ed esasperarsi nel corso dei prossimi giorni.

Weekend e inizio settimana da record: il Nord si prepara a un’ondata di caldo eccezionale

Le proiezioni dei modelli matematici e gli ultimi aggiornamenti della prognosi meteo indicano che nel corso del prossimo fine settimana e nei primi giorni della settimana successiva le differenze tra le due aree d’Italia si acuiranno sensibilmente. Il Nord e parte delle regioni centrali tirreniche diventeranno il bersaglio grosso di una delle più intense e precoci ondate di caldo anomalo degli ultimi anni. L’asse di risalita dell’anticiclone africano si sposterà progressivamente verso est, investendo in pieno il settentrione italiano e determinando una vera e propria impennata termica.

Nelle principali pianure del Nord e nelle vallate alpine si prevede il superamento diffuso e generalizzato della soglia dei +30°C. La compressione adiabatica della massa d’aria e l’insolazione prolungata favoriranno picchi termici spaventosi per il periodo, con massime che si avvicineranno minacciosamente ai +35°C. Gli esperti sottolineano come gli ultimi aggiornamenti stiano decisamente calcando la mano sulla portata di questo evento estremo, che rischia concretamente di sbriciolare i precedenti record di temperatura per la terza decade del mese di maggio, proiettando il Nord Italia in un clima da luglio inoltrato con largo anticipo.

Il Sud resta nella morsa dell’instabilità: temporali violenti e fresco a causa del ciclone balcanico

Mentre il settentrione boccheggerà sotto i colpi della prima vera canicola stagionale, il Mezzogiorno vivrà una storia meteorologica completamente diversa. Le regioni meridionali rimarranno infatti intrappolate all’interno del flusso instabile balcanico-ottomano. La struttura depressionaria andrà ad approfondirsi ulteriormente, strutturandosi come un vero e proprio ciclone mediterraneo posizionato stabilmente tra la Grecia e la Turchia. Questa configurazione continuerà a richiamare aria fresca in quota che, contrastando con il forte riscaldamento diurno e l’umidità dei mari meridionali, innescherà una forte instabilità atmosferica.

Il contesto meteorologico del Sud sarà dunque caratterizzato da una spiccata dinamicità, con lo sviluppo di forti temporali a evoluzione diurna. I fenomeni meteo più intensi, localmente accompagnati da grandinate e forti colpi di vento, colpiranno in modo particolare la Basilicata, la Calabria e la Sicilia, senza risparmiare ampie zone della Puglia e della Campania. Le temperature in queste aree non subiranno l’impennata prevista al Nord, mantenendosi decisamente più basse e in linea con le medie climatologiche del periodo. I termometri continueranno a oscillare su valori gradevoli durante le ore centrali del giorno, bruscamente rinfrescati dall’arrivo dei rovesci temporaleschi pomeridiani.

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Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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