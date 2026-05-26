Allerta Meteo, l’anticiclone africano si indebolisce ed espone l’Italia a temporali esplosivi: è allarme per grandine gigante e tornado!

L’Italia si trova alla vigilia di un radicale e pericoloso cambiamento delle condizioni atmosferiche che metterà bruscamente fine alla parentesi estiva anticipata delle ultime settimane. L’imponente anticiclone africano, che ha dominato la scena meteorologica di recente provocando un caldo record con temperature che hanno diffusamente superato la soglia dei trentadue gradi centigradi in modo del tutto prematuro per la stagione, sta per subire un cedimento strutturale definitivo. Questo immenso serbatoio di alta pressione si ritirerà gradualmente verso le proprie latitudini d’origine, lasciando il bacino del Mediterraneo privo di protezione e vulnerabile all’ingresso di correnti molto più fresche e instabili provenienti dal Nord Europa. La transizione non avverrà in modo indolore, tutt’altro, l’interazione tra la massa d’aria bollente preesistente e il fronte freddo in arrivo scatenerà una fase di instabilità atmosferica dalle caratteristiche spiccatamente violente. I principali centri di calcolo confermano lo scenario peggiore, configurando un vero e proprio allarme meteo per i prossimi giorni, durante i quali gran parte del territorio nazionale sarà teatro di fenomeni convettivi estremi a causa di un’energia potenziale accumulata nei bassi strati che non ha precedenti storici per questo periodo dell’anno.

La cronologia del maltempo da mercoledì a venerdì con le regioni più a rischio

La prima vera ondata di forti temporali si manifesterà con estrema rapidità già nella giornata di domani, mercoledì 27 maggio, quando i primi nuclei temporaleschi colpiranno inizialmente il settore del Nord-Est. Le regioni del Veneto e del Friuli Venezia Giulia saranno le prime a sperimentare la furia degli elementi, con piogge torrenziali e forti colpi di vento associati a isolate celle temporalesche distruttive. Contemporaneamente, l’instabilità si estenderà in modo repentino anche verso le regioni meridionali, concentrandosi in particolare sulla Campania, sulla Basilicata e sulla Calabria, dove i rilievi interni e le aree costiere limitrofe subiranno la genesi di violenti sistemi convettivi pomeridiani.

La situazione subirà un ulteriore e vistoso peggioramento nella giornata di dopodomani, giovedì 28 maggio, quando l’aria fresca dilagherà con maggiore decisione sull’intera penisola. In questo frangente, i fenomeni meteo estremi si concentrerà lungo tutto l’arco alpino, dove sono attesi nubifragi di eccezionale intensità in grado di causare rapidi dissesti idrogeologici locali, per poi scivolare rapidamente verso il Centro Italia. Regioni come la Toscana, l’Umbria, le Marche e il Lazio vedranno lo sviluppo di sistemi temporaleschi a mesoscala capaci di scaricare enormi quantità di pioggia in pochissimi minuti. Attenzione anche in Abruzzo, Molise e Campania.

Venerdì 29 maggio la perturbazione continuerà a insistere sull’Italia, spostando il proprio asse principale d’azione verso il Nord-Ovest e nuovamente sul Centro-Sud. Sarà una giornata caratterizzata da una spiccata instabilità pomeridiana diffusa, con cieli che passeranno repentinamente dal soleggiato al temporalesco, rendendo l’atmosfera estremamente dinamica e pericolosa per chiunque si trovi all’aperto senza un adeguato riparo.

Un weekend di fuoco in Pianura Padana e la minaccia sul ponte del due giugno

Il fine settimana non porterà la tanto sperata tregua meteorologica, ma aprirà la strada a una fase ancora più acuta e preoccupante. Sabato e domenica il maltempo colpirà con forza quasi senza precedenti le regioni settentrionali, dove i fenomeni assumeranno una connotazione esplosiva in piena pianura padana. Il bacino padano, agendo come una vera e propria camera di fermentazione termica a causa dell’umidità e del calore accumulati nei giorni scorsi, fornirà il carburante ideale per la nascita di supercelle temporalesche di imponenti dimensioni. I temporali in pianura saranno caratterizzati da una straordinaria violenza, accompagnati da fulminazioni frequenti e downburst distruttivi, ovvero raffiche di vento lineari che possono superare i cento chilometri orari.

Questa tendenza al maltempo estremo non è destinata a esaurirsi con la fine del mese, ma è anzi prevista una preoccupante recrudescenza proprio in coincidenza con l’inizio di giugno. La prima settimana di giugno vedrà l’afflusso continuo di correnti instabili di origine atlantica che dilagheranno progressivamente su tutto il territorio nazionale. Questa evoluzione meteo rischia concretamente di rovinare i piani di milioni di italiani pronti a viaggiare in occasione del ponte del due giugno, con gli effetti peggiori che si concentreranno ancora una volta specialmente al Nord Italia, dove le piogge continue e i nubifragi reiterati trasformeranno la festività in un periodo di massima allerta per la protezione civile.

I meccanismi fisici che innescano la violenza dei fenomeni meteo estremi

Per comprendere appieno la gravità dell’allerta attuale è necessario analizzare i complessi meccanismi termodinamici che governano l’atmosfera in questa specifica transizione stagionale. Il fattore scatenante principale risiede nei profondi contrasti termici che si generano quando due masse d’aria dalle proprietà fisiche diametralmente opposte entrano in collisione ravvicinata. Nel corso dell’ultima settimana, la persistenza dell’anticiclone sub-tropicale ha letteralmente surriscaldato il suolo e lo strato d’aria limitrofo, immagazzinando una quantità impressionante di calore latente e umidità specifica nei bassi strati della troposfera. Quando l’aria fredda e densa di origine nord-atlantica o artica si riversa sopra questo strato caldo e leggero, l’equilibrio atmosferico si spezza istantaneamente, dando origine a una formidabile spinta galleggiante idrostatica.

L’aria calda, essendo meno densa, viene forzata a salire verso l’alto a velocità vertiginose, che possono raggiungere e superare i cento metri al secondo all’interno delle correnti ascensionali, note in meteorologia come updraft. Questo processo di convezione profonda e repentina porta alla rapida condensazione del vapore acqueo e alla formazione di imponenti cumulonembi a sviluppo verticale, le cui cime possono sfondare la tropopausa e raggiungere i quattordici chilometri di quota. Più la differenza di temperatura tra la superficie calda e l’aria in quota è elevata, più l’instabilità diventa esplosiva, ponendo le basi per la nascita di fenomeni convettivi severi a carattere di supercella, strutture temporalesche rotanti dotate di un proprio mesociclone interno che sono le principali responsabili delle manifestazioni meteorologiche più distruttive sul nostro pianeta.

Il pericolo concreto di grandinate violente e la formazione di tornado

La diretta conseguenza di questi eccezionali contrasti energetici si traduce in una serie di minacce reali per l’incolumità pubblica e per il tessuto economico e agricolo del Paese. Il pericolo più imminente e distruttivo è rappresentato dalle grandinate violente che accompagneranno i passaggi temporaleschi più intensi. All’interno delle supercelle, le potentissime correnti ascensionali sono in grado di mantenere sospesi i chicchi di ghiaccio ad altissime quote per un tempo prolungato, permettendo loro di compiere numerosi cicli di ascesa e discesa durante i quali si fondono con altre gocce d’acqua sopraffusa, congelando immediatamente. Questo meccanismo permette la formazione di grandine enorme, con chicchi che possono raggiungere le dimensioni di palline da tennis o persino di pompelmi, capaci di cadere al suolo a velocità terminali devastanti, distruggendo intere coltivazioni storiche, sfondando parabrezza automobilistici e danneggiando gravemente i tetti delle abitazioni.

Oltre alla grandine, l’elevato shear del vento, ovvero la variazione di intensità e direzione del vento con l’aumentare della quota, combinato con la presenza di una base nubi estremamente bassa e umida, creerà l’ambiente perfetto per la genesi di fenomeni vorticosi. C’è una probabilità tutt’altro che trascurabile che possano svilupparsi dei veri e propri tornado o trombe d’aria distruttive, specialmente lungo le aree pianeggianti del Nord e lungo le fasce costiere tirreniche ed adriatiche. Questi vortici di pressione e vento possiedono una forza distruttiva localizzata immane, in grado di sradicare alberi secolari, scoperchiare capannoni industriali e sollevare automobili. Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano la popolazione a seguire costantemente gli aggiornamenti dei bollettini meteo ufficiali, evitando spostamenti non necessari durante le ore di massima instabilità per non trovarsi esposti a eventi atmosferici di tale portata.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

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