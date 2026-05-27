Allerta Meteo, l’anticiclone inizia a indebolirsi ed esplodono violenti temporali: è allarme grandine e tornado!

La situazione meteorologica sull’Italia sta per subire un drastico e pericoloso cambiamento. Dopo giorni caratterizzati da un caldo anomalo, l’ingresso di correnti più fresche e instabili causerà una marcata destabilizzazione dell’atmosfera. Si raccomanda la massima attenzione per le prossime ore e per i giorni a seguire, poiché ci troviamo di fronte a una configurazione ideale per lo sviluppo di fenomeni atmosferici di particolare violenza. È fondamentale seguire gli aggiornamenti e comprendere le dinamiche di questa imminente ondata di maltempo.

L’evoluzione meteo immediata: temporali in arrivo stasera al Nord-Est e al Sud

La prima fase di questo peggioramento si manifesterà in modo evidente già a partire dalla serata di oggi. I primi segnali di cedimento dell’alta pressione colpiranno in modo particolare le regioni del Nord-Est e parte del Sud Italia. In queste zone si attende l’attivazione di nuclei temporaleschi improvvisi, alimentati dal contrasto termico tra l’aria calda preesistente al suolo e le prime infiltrazioni fresche in quota. L’allerta meteo per la serata odierna riguarda l’insorgenza di forti temporali che potrebbero risultare localmente intensi, accompagnati da fulminazioni frequenti e improvvisi colpi di vento. Questa sarà solo l’avanguardia di un fronte perturbato ben più organizzato che si muoverà sulla nostra penisola nelle ore successive.

Peggioramento di giovedì 28 e venerdì 29 maggio: maltempo diffuso al Centro e su Roma

Nel corso delle giornate di domani e dopodomani, rispettivamente giovedì 28 maggio e venerdì 29 maggio, l’instabilità atmosferica si estenderà in modo diffuso a quasi tutto il territorio nazionale. L’intera penisola sarà sotto la lente d’ingrandimento dei meteorologi, ma l’attenzione principale si concentrerà sulle regioni del Centro Italia. Il flusso instabile colpirà in modo diretto il versante tirrenico e le zone interne, coinvolgendo direttamente anche la città di Roma. Nel Lazio e nelle regioni limitrofe si prevede la formazione di sistemi temporaleschi rigeneranti capaci di scaricare ingenti quantità di pioggia in pochissimo tempo, aumentando il rischio di allagamenti lampo e disagi alla circolazione urbana ed extraurbana durante tutta la seconda parte della settimana.

Weekend e ponte del 2 giugno: la minaccia di temporali violentissimi al Nord

La preoccupazione maggiore si sposta tuttavia verso la fine della settimana e in concomitanza con l’atteso ponte del 2 giugno. Le proiezioni modellistiche indicano che proprio nelle giornate del 2 e 3 giugno si raggiungerà l’apice dell’estremizzazione meteo, focalizzata in particolar modo sulle regioni del Nord Italia. Gli abitanti del settentrione dovranno fare i conti con temporali violentissimi causati dall’interazione ravvicinata tra correnti oceaniche molto fresche e il bacino caldo della Pianura Padana. La concomitanza con le festività richiederà una prudenza raddoppiata per chi ha pianificato gite fuori porta o attività all’aperto, dato che l’indice di severità dei fenomeni attesi è valutato come molto alto.

Come si formano la grandine distruttiva e i tornado: il ruolo del caldo record

Per comprendere la violenza di questi eventi è necessario analizzare i meccanismi termodinamici che li governano. Negli ultimi giorni il Nord Italia ha registrato temperature ben oltre la norma, superando abbondantemente la soglia dei +30°C. Questo prolungato periodo di calura ha accumulato una quantità enorme di energia in atmosfera, sotto forma di calore e umidità nei bassi strati. Quando l’aria fredda di origine nord-atlantica o nord-europea impatta contro questo muro di aria calda e umida, si innescano moti convettivi verticali estremamente violenti.

Le correnti ascensionali diventano così forti da spingere le gocce d’acqua a quote elevatissime, dove congelano ripetutamente prima di cadere al suolo, dando origine al fenomeno della grandine grossa e distruttiva, con chicchi dalle dimensioni insolite capaci di danneggiare tetti e automobili. Inoltre, la forte rotazione dei venti alle diverse quote, combinata con questa energia termica, aumenta sensibilmente il rischio tornado, fenomeni distruttivi che possono originarsi alla base delle nubi temporalesche più imponenti, note come supercelle.

L’incertezza delle previsioni a macchia di leopardo: l’allarme per i viaggiatori

L’aspetto più insidioso di questa ondata di forte maltempo risiede nella localizzazione dei fenomeni. Trattandosi di dinamiche convettive, i temporali si manifesteranno tipicamente a macchia di leopardo. Questo significa che, mentre una determinata località potrà essere colpita da un nubifragio devastante con grandine distruttiva, a pochi chilometri di distanza si potrebbe assistere a una semplice pioggia o addirittura a parziali schiarite. Questa natura localizzata rende estremamente difficile stabilire con precisione chirurgica e con ore di anticipo l’esatta traiettoria di ogni singola cella temporalesca. Di conseguenza, l’allarme lanciato per il ponte del 2 giugno non deve essere inteso come un maltempo continuo e uniforme su ogni singola regione, bensì come un elevato potenziale di rischio per eventi meteo estremi e improvvisi. Il consiglio principale per chi si metterà in viaggio è quello di monitorare costantemente i radar meteorologici in tempo reale e prestare la massima attenzione ai rapidi mutamenti del cielo.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: