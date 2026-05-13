Allerta Meteo Liguria, avviso per mareggiata intensa: previste onde lunghe di libeccio alte 4-5 metri

L’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure (Arpal) ha diramato un avviso per mareggiata intensa di libeccio da stanotte fino al tardo pomeriggio di domani su tutte le coste della Liguria con onde lunghe e alte 4-5 metri, con particolare attenzione per le zone del Centro-Levante della regione. A Genova entra in vigore l’ordinanza del sindaco sulle misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità in caso di avviso meteo per mareggiata intensa: vietato sostare su litorale, strade costiere, moli e pontili, stop alla balneazione e all’uso delle imbarcazioni, con l’invito a mettere in sicurezza ciò che può essere travolto dalle onde, arrecare danno o pericolo alle altre persone.

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