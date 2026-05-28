Allerta Meteo Liguria: in arrivo grandine grossa e rovesci intensi, “attenzione sul centro-levante”

Tra caldo e aria più fresca in arrivo in quota, la situazione meteorologica sulla Liguria diventa potenzialmente instabile nelle prossime ore. Le condizioni atmosferiche potrebbero infatti favorire lo sviluppo di temporali localmente intensi, con possibili fenomeni di forte impatto come grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento improvvise e attività elettrica diffusa. Le previsioni indicano una fase perturbata a carattere irregolare, con effetti più probabili su alcune aree rispetto ad altre e finestre di maggiore instabilità tra oggi e domani. “Grandine di grosse dimensioni, con chicchi superiori ai 2 cm, fulmini e improvvise raffiche di vento, associate a rovesci localmente molto intensi: sono questi alcuni degli effetti atmosferici che l’incontro fra l’eccezionale ondata di calore in corso e l’aria fresca in quota potrebbe riservare anche al nostro territorio nelle prossime ore“, spiegano gli esperti Arpal. “L’ingresso freddo in quota, infatti, creerà un contrasto energetico molto attivo, che potrebbe manifestarsi su tutta la Liguria, sebbene alcuni segnali modellistici sembrino insistere maggiormente sul centro-levante“.

I temporali, prosegue la nota Arpal “interessano “solo” qualche decina di chilometri quadrati, ma le condizioni per il loro sviluppo sono favorevoli su tutto il territorio regionale“. Per questo il centro meteo Arpal ha emesso una “bassa probabilità di temporali forti” su tutte le aree di allertamento, anche se a essere interessata dai fenomeni (grandine di grosse dimensioni, improvvisi colpi di vento molto intensi, fulmini e precipitazioni) sarà una porzione di territorio alla volta.

“Due i momenti di maggiore attività, soprattutto sul centro-levante: dalle ore centrali della giornata fino a sera, e dalle prime ore della notte fino a domani mattina, con grandinate e intensi colpi di vento diffusi in mattinata anche lungo la costa. Domani pomeriggio ancora instabilità, al momento più confinata nei settori interni“, conclude la nota Arpal.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.