Allerta Meteo Liguria: nuovo peggioramento in tarda serata, “attenzione sul Centro Levante”

Arpal ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali sul centro levante (Zone BCE) della Liguria, valida da mezzanotte di oggi alle 14 di domani, mercoledì 6 maggio, evidenziando bassa probabilità di forti temporali sul ponente (Zone A e D). “Dalle prime ore di questa notte si sono registrate precipitazioni diffuse con cumulate significative su tutte le zone con intensità al più moderate sul savonese e sul centro della regione, solo localmente forti al confine con la Toscana“, spiega Arpal in una nota. “Dopo una breve pausa, la giornata odierna sarà caratterizzata da residua instabilità con possibili isolati rovesci o temporali con bassa probabilità di fenomeni forti“.

“Precipitazioni diffuse dovrebbero riattivarsi dalla tarda serata odierna interessando soprattutto il centro levante regionale accompagnate da un deciso aumento delle condizioni di instabilità. Sono attesi fenomeni anche di forte intensità e a carattere temporalesco sul genovesato e relative aree interne e sul levante. Altrove piogge tra deboli e moderate. Nel pomeriggio deboli piogge residue a Levante, fino ad una cessazione dei fenomeni la sera. Venti forti (50-60 km/h) da Sudest sul Levante, localmente forti da Sud sui crinali del Centro-Levante. Nella giornata di domani, con le nuove uscite modellistiche ci sarà una rivalutazione dell’allertamento“, conclude Arpal.

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