Allerta Meteo, l’Italia nella morsa del maltempo estremo: torna l’inverno con i Santi di Ghiaccio. Allarme rosso per sabato 16: mappe spaventose!

L’Italia sta vivendo una fase di maltempo estremo che sembra voler riscrivere il calendario meteorologico di questo turbolento 2026. Nella giornata di ieri, lunedì 11 maggio, il Nord della penisola è stato teatro di violentissimi temporali che hanno seminato danni e apprensione. Una perturbazione di origine polare ha innescato fenomeni di rara intensità, caratterizzati da grandine grossa e spettacolari quanto pericolose trombe d’aria che hanno colpito diverse aree della Pianura Padana. Questo scenario non è però un caso isolato o un errore della natura, bensì una manifestazione eclatante della tradizione climatica europea legata ai Santi di Ghiaccio. Proprio in questi giorni, infatti, la memoria popolare e la statistica meteorologica si fondono, ricordando come il mese di maggio possa ancora riservare brusche irruzioni d’aria artica capaci di riportare un autentico freddo anomalo su territori che stavano ormai assaporando i primi tepori estivi.

Temperature polari al Nord-Est e il drastico calo termico

La mattinata odierna ha confermato la gravità della situazione meteorologica, con il fulcro del maltempo che si è spostato con ferocia verso il Nord-Est e le regioni adriatiche. In Veneto, Romagna e Friuli Venezia Giulia, si stanno registrando fenomeni analoghi a quelli del giorno precedente, con rovesci grandinigeni e un calo termico che ha dell’incredibile per la metà di maggio. I dati che giungono dalle stazioni di rilevamento sono impressionanti: in pieno giorno si registrano appena +9°C a Udine e +10°C a Trieste, mentre Ravenna non supera i +15°C sotto una pioggia battente. Si tratta di valori che si posizionano ben al di sotto delle medie stagionali, costringendo i cittadini a rispolverare abiti pesanti in quello che dovrebbe essere il cuore della primavera. Madre Natura sta dunque celebrando il suo antico rituale, normalizzando questo scenario critico all’interno della storia climatica del continente, pur manifestandosi con una violenza che richiede la massima attenzione per la sicurezza del territorio.

Ultime ore di caldo al Sud prima dell’irruzione del Maestrale

Mentre il Nord trema sotto il gelo e la pioggia, il Sud Italia sta vivendo le sue ultime ore di un effimero anticipo d’estate. Le temperature sono ancora elevate e regalano scenari balneari con punte di +28°C a Siracusa, +27°C a Brindisi e Lecce, e valori intorno ai +26°C a Crotone e Catania, seguiti dai +25°C di Bari e Reggio Calabria. Tuttavia, questa stasi meteorologica ha le ore contate. Già dalla serata di oggi, infatti, il quadro cambierà radicalmente a causa dell’irruzione del maestrale. Questo vento impetuoso spazzerà via l’aria calda accumulata, favorendo un crollo verticale delle temperature che anticiperà il peggioramento previsto per la giornata di domani, mercoledì 13 maggio. Il contrasto termico tra l’aria calda preesistente e l’avanguardia del fronte freddo in arrivo sarà il carburante per la formazione di nuove e pericolose supercelle temporalesche che si sposteranno verso il Centro-Sud.

Mercoledì di passione per il Centro-Sud e il nuovo ciclone al Nord

La giornata di domani vedrà lo spostamento del baricentro del maltempo verso le regioni centrali e meridionali, dove si temono fenomeni atmosferici di forte intensità. Sono attesi forti temporali accompagnati da grandine grossa, ricalcando fedelmente quanto subito dal Nord nelle ultime quarantotto ore. Ma la tregua per le regioni settentrionali sarà brevissima: tra giovedì e venerdì è previsto l’arrivo di un secondo ciclone settimanale, ancora più profondo e strutturato del precedente. Questa nuova ondata di maltempo sarà ancora più estesa e colpirà l’intero Nord Italia con una virulenza preoccupante. Le previsioni indicano la formazione di sistemi temporaleschi organizzati capaci di produrre grandine distruttiva e piogge alluvionali. Nonostante un momentaneo richiamo di venti di scirocco al Sud previsto per venerdì 15 maggio, l’intera struttura atmosferica si sta preparando per quello che si preannuncia come l’evento apice di questa settimana.

Sabato 16 maggio: una giornata critica per l’Italia intera

Il culmine di questa fase di maltempo estremo verrà raggiunto sabato 16 maggio, una giornata che si preannuncia terribile dal punto di vista meteorologico. L’affondo definitivo del ciclone determinerà una configurazione barica esplosiva con venti da uragano che spazzeranno tutto il Centro-Sud e i bacini marittimi. Le raffiche di burrasca ricorderanno per intensità i tristemente noti ciclone Harry di gennaio e ciclone Nils di febbraio, che hanno già segnato duramente questo 2026. Sono previste mareggiate imponenti che porteranno inevitabilmente alla sospensione dei collegamenti marittimi per traghetti e aliscafi, mentre l’intensità del vento e la visibilità ridotta metteranno a rischio l’operatività degli scali aeroportuali con possibili voli cancellati o dirottati. Il freddo sarà talmente pungente da riportare la neve sui rilievi a quote insolite per il periodo: i fiocchi cadranno oltre i 1.000/1.200 metri sulle Alpi e sopra i 1.500 metri sull’Appennino, imbiancando le vette in un magico quanto anomalo scenario invernale.

Il Giro d’Italia a rischio e l’importanza dell’allerta meteo

Questa situazione di eccezionale criticità mette seriamente in dubbio lo svolgimento regolare di grandi eventi sportivi all’aperto, prima fra tutti la tappa marchigiana del Giro d’Italia con l’arrivo previsto a Fermo. Le autorità e gli organizzatori monitorano costantemente l’evoluzione del fronte perturbato, poiché la sicurezza dei corridori e del pubblico potrebbe essere compromessa da violenti temporali e dai contrasti termici estremi attesi lungo il percorso. In un contesto così dinamico e potenzialmente pericoloso per l’incolumità pubblica e l’integrità dei beni, diventa fondamentale non farsi trovare impreparati. Invitiamo caldamente tutti i cittadini a non sottovalutare i rischi legati a questa ondata di freddo e tempeste e a consultare costantemente i bollettini ufficiali di Aeronautica Militare e Protezione Civile. Noi di MeteoWeb continueremo a fornire aggiornamenti in tempo reale, pubblicando ora per ora ogni variazione dei modelli e ogni avviso di allerta per garantire una corretta informazione e prevenzione.

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Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

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