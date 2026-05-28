Allerta Meteo Lombardia, attenzione ai temporali oggi: le aree colpite

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali, valida dalle 15 di oggi alla mezzanotte, su buona parte della regione. Per la restante parte della giornata di oggi, giovedì 28 maggio, “si prevedono nelle prime ore del pomeriggio locali rovesci o temporali isolati possibili sui rilievi prealpini, mentre a partire da metà pomeriggio possibili rovesci o temporali più organizzati potranno interessare la fascia pedemontana e di Pianura occidentale, con il coinvolgimento in serata anche della parte sud-occidentale ed Appennino. In concomitanza con la fase più significativa, possibile intensificazione della ventilazione nella fascia tra i settori di Brianza, Milanese e Pavese, con possibili colpi di raffica tra 55 e 75km/h. Sui settori orientali di Pianura meno probabile l’attivazione di linee di instabilità nella seconda parte della giornata, salvo in tarda serata possibili rovesci o isolati temporali in formazione sul basso Mantovano, mentre saranno possibili fenomeni temporaleschi sparsi su Alto Garda e Prealpi Bresciane nel corso della serata”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, venerdì 29 maggio, “si prevedono nella notte condizioni a tratti instabili attivatesi nella serata del giorno precedente, con possibili rovesci sparsi o locali temporali che interesseranno prevalentemente la fascia di media e bassa pianura, più probabili tra bassa pianura Mantovana e Cremonese. Durante la mattinata, le condizioni saranno più stabili, con al più qualche rovescio residuale mentre nelle ore più calde del pomeriggio locali rovesci o isolati temporali potranno attivarsi sui rilievi centro-orientali”, riporta il bollettino.

Allerta Meteo anche a Milano

L’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali interessa anche il nodo idraulico di Milano. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città. Il Comune invita i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.