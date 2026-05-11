Allerta Meteo Lombardia: attenzione nel pomeriggio, temporali e vento forte in arrivo

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio vento forte, gialla per rischio temporali e per rischio idrogeologico. Per la restante parte della giornata di oggi 11 maggio, “si attendono condizioni instabili nel corso delle ore pomeridiane. In particolare, su Appennino, settori di bassa pianura e pianura centro orientale sono previsti rovesci e temporali da sparsi a diffusi, in graduale attenuazione, ma non esaurimento in serata“, si legge nel bollettino. “Sulla fascia di bassa pianura e Appennino si prevede, dal pomeriggio, rinforzo della ventilazione da Sud con valori medi areali attorno a 30 km/h e raffiche fino a 60 km/h anche se, in concomitanza con i fenomeni temporaleschi più intensi, potranno temporaneamente e localmente arrivare fino a 60-80 km/h. Sui rilievi alpini e prealpini saranno ancora possibili, nel pomeriggio, precipitazioni da deboli a localmente moderate, anche a carattere di rovescio o temporale, sebbene con bassa o molto bassa probabilità di eventi intensi o severi“.

Per la giornata di domani 12 maggio “si prevedono, tra notte e inizio mattino, venti forti dai quadranti settentrionali che coinvolgeranno il comparto alpino, Prealpi Lariane e Varesine e successivamente, dalle prime ore del mattino, il rinforzo della ventilazione si estenderà anche alla fascia prealpina centro orientale e a tutto il settore di Pianura e Appennino. Da metà pomeriggio i venti inizieranno a diminuire di intensità, con un calo più sensibile in pianura nelle ore tardo pomeridiane, in serata in calo anche in montagna. Si prevedono raffiche che, anche alle quote collinari (indicativamente a partire da 400-600 metri di quota), potranno arrivare fino a 80 – 90 km/h, in particolare tra la mattina e il primo pomeriggio. Sui settori alpini e prealpini centro orientali non si escludono eventi temporanei di raffica superiori a 80 km/h, ma più probabili a quote attorno a 1500 metri“.

Allerta Meteo in Lombardia, la mappa di criticità

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

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