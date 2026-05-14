Allerta Meteo Lombardia, continuano i forti temporali: rischio grandine e raffiche oltre i 70km/h

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali che interessa tutta la metà meridionale della regione, con validità dalle fino alla mezzanotte di sabato 16 maggio. Per la restante parte della giornata di oggi, 14 maggio, “si prevedono condizioni di tempo marcatamente instabili. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere di rovescio o temporale ed interesseranno la regione fino alla serata; l’attivazione dei fenomeni temporaleschi, iniziata nella prima parte del giorno sui settori alpini e prealpini, interesserà la pianura a partire dalla seconda parte del giorno favorita dalle schiarite in pianura che incrementeranno la convezione. La ventilazione più intensa sarà quella associata ai fenomeni temporaleschi con raffiche possibili anche oltre i 70km/h, mentre per le precipitazioni si attendono cumulate che arealmente potranno superare i 20mm/12h ma che localmente, a causa dell’intensa attività temporalesca, potranno dare origine a cumulate oltre i 50mm sulle 6 e 12h. Lo zero termico si manterrà attorno ai 2000 metri, con temporanei cali anche al di sotto. Il calo dello zero termico favorirà inoltre la formazione di grandine”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, “persistono condizioni instabili con diffusa copertura nuvolosa e precipitazioni che interesseranno la regione per buona parte del giorno. I primi fenomeni sono attesi tra la notte e il mattino in particolare sui rilievi mentre successivamente ci sarà un’attivazione di temporali che interesserà la pianura ma in modo meno intenso rispetto la giornata di oggi. Le cumulate attese saranno arealmente contenute ma che localmente potranno superare i 30-40mm sulle 6h e sulle 24h non è escluso che possano superare i 50mm. Lo zero termico calerà ulteriormente, determinando la probabilità di formazione di grandine di medie-piccole dimensioni associata ai fenomeni temporaleschi”, riporta il bollettino.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.