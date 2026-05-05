Allerta Meteo Lombardia, domani aumenta l’instabilità: rovesci diffusi e temporali

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e rischio temporali sul settore nordoccidentale della regione. L’allerta per rischio idrogeologico è valida a partire dalle 12 di domani, mercoledì 6 maggio, alle 9 di giovedì 7, mentre quella per rischio temporali è valida dalle 9 di domani alle 6 di giovedì. Per la restante parte della giornata di oggi, martedì 5 maggio, “si prevedono precipitazioni diffuse ed intermittenti per tutta la giornata, anche a carattere di rovescio o locale temporale, complessivamente più insistenti sui rilievi, con una fase più intensa fino al primo pomeriggio, poi in attenuazione ed in ripresa in tarda serata. Si attendono venti da deboli a localmente moderati da est-sudest sulla pianura, da sud sui rilievi dove, sulle creste esposte, potranno essere a tratti forti”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, mercoledì 6 maggio, “si prevede un aumento dell’instabilità con rovesci diffusi, anche temporaleschi, già dal primo mattino e in spostamento da sudovest a nordest nelle ore centrali. Sui rilievi e sui settori più settentrionali del Nodo Idraulico di Milano si attende possibile persistenza di fenomeni temporaleschi anche nel pomeriggio ed in serata, meno probabili altrove. Nello specifico si prevedono: sulle Prealpi e Nodo Idraulico di Milano cumulate areali tra 30 e 60mm/24h, con possibili locali picchi tra 70-100mm/24h in corrispondenza dei temporali, più probabili sul nordovest. Altrove attesi tra 10 e 30mm/24h con possibili picchi tra 30 e 50mm/24h nei rovesci più intensi. Nelle ore centrali si attendono venti fino a moderati da est-sudest sulla pianura e i primi rilievi ad essa affacciati con locali raffiche attorno a 40-45km/h; sui rilievi venti da sud localmente forti solo in quota in possibile estensione, nel pomeriggio, dall’Appennino alla pianura Pavese”, riporta il bollettino di allerta.

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