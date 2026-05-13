Allerta Meteo Lombardia, domani forti temporali: rischio grandine e raffiche fino a 90km/h

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali su tutta la metà meridionale della regione per la giornata di domani, giovedì 14 maggio. Per la giornata di oggi, 13 maggio, “le precipitazioni saranno generalmente assenti. Non si esclude tuttavia la possibilità di fenomeni deboli o molto deboli sui rilievi, ma senza fenomeni rilevanti”, si legge nel bollettino di allerta. Per la giornata di domani, 14 maggio, “è prevista una marcata instabilità con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni inizieranno ad interessare la regione già dal mattino ed inizialmente coinvolgeranno la fascia alpina e prealpina; in mattinata ci sarà l’attivazione dei temporali anche sulla pianura che, nel pomeriggio, si trascineranno verso Est, mentre durante la serata si prevedono solo fenomeni residui. Le precipitazioni non saranno quindi arealmente eccezionali ma per lo più localizzate e si prevedono picchi fino a 50mm sulle 6 ore. Si segnala anche la possibile formazione di grandine. I venti subiranno un’intensificazione generalmente associata ai fenomeni temporaleschi, con raffiche fino a oltre 70-90km/h”, riporta il bollettino.

Allerta Meteo anche a Milano

L’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali interessa anche il nodo idraulico di Milano a partire dalle ore 6 di domani, giovedì 14 maggio, fino a mezzanotte successiva. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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