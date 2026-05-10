Allerta Meteo Lombardia: in arrivo piogge diffuse e temporali

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e temporali su tutta la regione, ad esclusione dei settori settentrionali, valida dalla mezzanotte alle ore 6 di martedì 12 maggio. Per la restante parte della giornata di oggi, domenica 10 maggio, “si prevedono condizioni debolmente instabili, con precipitazioni da sparse a diffuse su gran parte della Lombardia. I fenomeni, che potranno assumere anche carattere di rovescio o locale temporale, interesseranno con maggiore probabilità i settori prealpini centro-occidentali nelle prime ore del pomeriggio, per poi estendersi successivamente ai settori orientali della fascia prealpina e di pianura, dove non si escludono locali cumulate comprese tra 15 e 25mm. In serata le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi o a esaurirsi, salvo una nuova ripresa a fine giornata sulla fascia pedemontana e sulla pianura centro-occidentale”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, lunedì 11 maggio, “si prevedono, a partire dalla notte, precipitazioni diffuse di moderata intensità sulla fascia di alta pianura, pedemontana e sull’intero comparto alpino e prealpino. Nel corso della mattinata le piogge insisteranno sui settori centro-settentrionali della regione, con tendenza a estendersi progressivamente anche alla fascia di pianura. Nel pomeriggio le precipitazioni, in graduale attenuazione su Alpi e Prealpi, interesseranno più diffusamente la pianura, risultando persistenti soprattutto sui settori meridionali fino a fine giornata. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale, con probabilità più elevata di fenomeni convettivi significativi tra la tarda mattinata e la seconda parte della giornata. A livello areale si prevedono cumulate nelle 24 ore comprese tra 25 e 40mm; tuttavia, in corrispondenza dei fenomeni più intensi, non si escludono locali picchi compresi tra 50 e 70mm. Si prevedono inoltre rinforzi di vento dai quadranti meridionali, a partire dalla mattinata, su Appennino e fascia di bassa pianura, in estensione nel pomeriggio anche alla pianura orientale. I rinforzi persisteranno fino alle prime ore serali, con raffiche generalmente comprese tra 50 e 60km/h e possibili valori isolati fino a 60-70km/h”, riporta il bollettino.

Allerta Meteo anche a Milano

L’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e temporali interessa anche Milano. Il Comune invita “i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo”. Il Centro operativo comunale della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.