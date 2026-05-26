Allerta Meteo Lombardia, inizia a cedere l’anticiclone: tornano piogge e temporali

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha diramato un’allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali, valida dalle 12 di domani, mercoledì 27 maggio, alla mezzanotte successiva. L’allerta interessa tutta la regione, ad eccezione della fascia meridionale e dei settori più settentrionali, come illustrato nella mappa in fondo all’articolo. “L’area di alta pressione atlantica che da più giorni interessa l’Europa centro-occidentale tende a cedere sul suo bordo nordorientale per il transito di una depressionaria nord-atlantica dal Nord dell’Europa all’Europa orientale. Per la restante parte della giornata di oggi, 26 maggio, si prevedono precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi, a carattere di rovescio o temporale. Non esclusi locali rovesci o isolati temporali in sconfinamento alle pianure. Venti deboli”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, mercoledì 27 maggio, “si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, sparse a ridosso dei rilievi, e verso il tardo pomeriggio-sera interessamento anche ai settori di pianura. Aumento della probabilità, seppur bassa, di temporali forti nella seconda parte della giornata. Venti deboli, salvo rinforzi in concomitanza ai passaggi perturbati”, riporta il bollettino.

Allerta meteo anche a Milano

L’allerta meteo gialla per rischio temporali interessa anche il nodo idraulico di Milano. Il Comune invita i cittadini a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. In ogni caso è importante prestare grande attenzione, durante il periodo dell’allerta, ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile del Comune di Milano sarà attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.