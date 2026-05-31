Allerta Meteo Lombardia, tornano i temporali dal pomeriggio: rischio fenomeni intensi, ecco dove

Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali di Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali valida dal pomeriggio di oggi alla mezzanotte su parte della Lombardia settentrionale. Per la restante parte della giornata di oggi, domenica 31 maggio, “si attende un parziale cedimento del bordo settentrionale dell’area anticiclonica, che da giorni interessa l’Europa centrale e l’arco alpino, con il transito di masse d’aria più fresche e umide di matrice atlantica. Nella seconda parte della giornata odierna si conferma un generale aumento dell’instabilità sulla Lombardia, con particolare riferimento ai settori alpini e prealpini. I primi rovesci e temporali a carattere locale si attiveranno già dal primo pomeriggio sulle Prealpi Orobie e Bresciane; successivamente, saranno probabili sviluppi isolati anche sul resto del comparto alpino e prealpino. Si segnala la probabilità di fenomeni al più di moderata intensità, con locale possibilità di fenomeni forti caratterizzati da grandine di medie dimensioni, precipitazioni intense e violente raffiche di vento.Tra il tardo pomeriggio e la serata i fenomeni potranno estendersi a parte della pianura, con una probabilità maggiore di accadimento sui settori orientali e sulla fascia di alta pianura occidentale, ma qui con una probabilità bassa di fenomeni significativi”, si legge nel bollettino di allerta.

Per la giornata di domani, lunedì 1 giugno, “si attende una temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico. In continuità con la serata precedente, durante la notte sono attese precipitazioni residue, anche a carattere di rovescio o temporale, in transito da ovest verso est sulla bassa pianura centro-orientale. Dalla tarda mattinata è probabile una nuova attivazione convettiva sulle Prealpi Orobie e Bresciane; nel corso delle ore successive, i fenomeni potranno raggiungere anche la pianura centro-orientale. L’intensità dei fenomeni è attesa al più moderata. Nel pomeriggio si prevede inoltre un rinforzo della ventilazione da est sulla pianura, con locali raffiche che potranno raggiungere i 36-40km/h”, riporta il bollettino.

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