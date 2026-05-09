Allerta Meteo, lunedì inizia una settimana terribile: maltempo estremo, grandine, freddo e un Mega-Ciclone che ricorda Harry, MAPPE spaventose fino al 17 maggio!

L’atmosfera sopra l’Italia sta per subire una metamorfosi radicale che trasformerà questa parte centrale della primavera in un vero e proprio campo di battaglia meteorologico. Nonostante le speranze di un maggio mite, le previsioni attuali indicano un preoccupante preallertamento meteo per i prossimi sette giorni. Se il maltempo del weekend, culminante con una domenica 10 maggio dedicata alla Festa della Mamma all’insegna dell’instabilità, aveva già dato i primi segnali di cedimento stagionale, quello che ci aspetta da lunedì 11 a domenica 17 maggio appare come una sequenza ininterrotta di meteo estremo. La penisola si troverà stretta in una morsa tra correnti d’aria di estrazione opposta, creando le condizioni ideali per la genesi di fenomeni atmosferici di rara intensità, sulla falsariga di quanto già tristemente osservato negli scorsi anni.

L’esordio della settimana con la prima ondata di temporali al Nord

La giornata di lunedì 11 maggio segnerà ufficialmente l’inizio di questa fase critica, colpendo con particolare veemenza le regioni settentrionali. Il primo impulso instabile si manifesterà sotto forma di forti temporali che nasceranno dallo scontro tra l’umidità preesistente e le prime avvisaglie di nuove ondate di freddo in discesa dal Nord Europa. In questo contesto, il rischio di assistere a supercelle temporalesche sarà estremamente elevato, specialmente lungo la Pianura Padana, dove l’energia termica accumulata fungerà da combustibile per la formazione di cumulonembi torreggianti. I cittadini devono attendersi non solo piogge torrenziali localizzate, ma anche il rischio concreto di grandine distruttiva, capace di causare danni ingenti alle colture agricole e alle strutture urbane in pochi minuti di attività elettrica intensa.

La breve pausa del martedì e la recrudescenza dei fenomeni di metà settimana

Dopo una tregua effimera prevista per martedì 12 maggio, utile solo a ricaricare l’energia potenziale dell’atmosfera, mercoledì 13 maggio vedrà un secondo e più violento round di instabilità. Questa volta il bersaglio non sarà solo il Nord, ma anche il Centro Italia, che nel pomeriggio verrà investito da una linea temporalesca particolarmente attiva. I contrasti termici tra l’aria calda di scirocco che ha riscaldato i mari nei giorni scorsi e l’aria più fresca in quota innescheranno nubifragi improvvisi. La struttura dei temporali di metà settimana suggerisce nuovamente la formazione di supercelle, portando con sé una ventilazione turbolenta e colpi di vento lineari che accompagneranno la caduta di grandine di medie e grandi dimensioni, rendendo la situazione di meteo estremo una realtà quotidiana e pericolosa per la mobilità e la sicurezza pubblica.

L’ombra del mega-ciclone atlantico e il rischio di un impatto simile a un uragano

La preoccupazione maggiore degli esperti si concentra però sulla seconda metà della settimana, quando un mega-ciclone di origine atlantica punterà dritto verso il cuore del Mediterraneo. Tra venerdì 15 e domenica 17 maggio, l’Italia rischia di essere investita da una struttura ciclonica di rara potenza, che per dinamica e pressione al centro ricorda molto da vicino i devastanti cicloni Harry e Nils che hanno flagellato il nostro Paese nei mesi di gennaio e febbraio. Questo sistema depressionario potrebbe evolvere acquisendo caratteristiche tropicali, scatenando venti impetuosi con raffiche che potrebbero toccare i 150km/h. Se tale scenario venisse confermato, ci troveremmo di fronte a una furia paragonabile a quella di un uragano, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per i litorali e le zone interne.

Alluvioni e mareggiate nel weekend di massima allerta meteorologica

L’impatto del ciclone non si limiterà alla sola forza del vento, ma si manifesterà con piogge alluvionali persistenti che potrebbero mettere in crisi il sistema idrografico nazionale. Il rischio di esondazioni e smottamenti diventerà critico tra sabato 16 e domenica 17, poiché il terreno sarà già saturo a causa delle precipitazioni dei giorni precedenti. Parallelamente, le coste esposte subiranno furiose mareggiate alimentate dalla spinta del vento, con onde che potrebbero raggiungere altezze impressionanti, minacciando le infrastrutture balneari e i porti. Questa situazione di preallertamento meteo richiede la massima attenzione da parte delle autorità e dei cittadini, poiché la combinazione di basse pressioni profonde e correnti fredde in arrivo dopo il caldo sciroccale creerà un mix esplosivo difficile da gestire senza una preparazione adeguata.

Conclusioni sulla dinamica climatica di una primavera fuori controllo

Quello che osserveremo nella prossima settimana è il riflesso di un’atmosfera sempre più energica e meno prevedibile, dove i passaggi stagionali avvengono tramite strappi violenti anziché transizioni dolci. Il passaggio dallo scirocco alle nuove ondate di freddo non farà altro che esasperare la genesi di questo mega-ciclone, rendendo il periodo primaverile uno dei più critici degli ultimi anni per la nostra penisola. Monitorare costantemente gli aggiornamenti dei radar e i bollettini della Protezione Civile sarà fondamentale per affrontare una settimana che promette di riscrivere i record meteorologici di maggio, portando l’intera nazione in uno stato di allerta permanente contro le forze della natura più selvagge e distruttive.

Tutti i dettagli dal video con il bollettino meteo completo di oggi dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: