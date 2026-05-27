Allerta Meteo Marche: domani rovesci e temporali, anche forti

La Protezione Civile regionale delle Marche ha diramato un’allerta meteo gialla per temporali per la giornata di domani, giovedì 28 maggio, che interessa tutta la regione. “Nella giornata di giovedì, l’ingresso di aria più fredda da est favorirà la formazione di rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità. Nelle prime ore della giornata, i temporali sono previsti maggiormente intensi nelle zone alto collinari e montane, poi, dopo un temporaneo esaurimento dei fenomeni, dalla tarda mattinata e per il pomeriggio, le precipitazioni sono previste maggiormente intense nella zona collinare. Esaurimento dei fenomeni in serata”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.