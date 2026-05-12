Allerta Meteo, mattinata con temporali e trombe marine: le aree più colpite oggi

La giornata di oggi sarà segnata da una nuova fase di instabilità sul Nord/Est italiano, con temporali localmente intensi attesi soprattutto lungo le coste dell’Alto Adriatico. Le condizioni atmosferiche favoriranno la formazione di celle temporalesche accompagnate da grandine, forti raffiche di vento e possibili trombe marine tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia e area del delta del Po. Fenomeni isolati potrebbero coinvolgere anche Romagna e Marche settentrionali nel corso della mattinata. In considerazione della fase di maltempo attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nel corso della giornata di oggi martedì 12 maggio 2026 “è attesa la parziale rimonta di un promontorio di alta pressione. L’instabilità sul nord-est renderà comunque possibili temporali specialmente nella prima metà della giornata. Viene emesso un livello 0 per temporali anche localmente intensi sul nord-est, dove sono attesi temporali isolati con possibile grandine di piccole-medie dimensioni. Non si esclude la possibilità di trombe marine, dato lo sviluppo prevalente delle celle sull’alto Adriatico“, si legge nel bollettino PRETEMP.

La situazione meteo

“La formazione di un minimo barico nei pressi delle coste del Triveneto guiderà la circolazione vicino al suolo, creando le condizioni per una convergenza di aria umida. Data l’instabilità (CAPE > 1000 J/Kg) e l’ambiente a DLS moderato-alto nella prima metà della giornata, sarà possibile la formazione di uno o più temporali nei pressi delle coste e in progressivo spostamento verso ENE“, spiegano gli esperti PRETEMP. “Lo spostamento del minimo verso est nel corso del mattino consentirà il possibile innesco di convezione anche fra Romagna e Marche settentrionali, con flussi settentrionali che convergeranno con quelli in discesa dall’Appennino, in un ambiente che però risulta meno instabile rispetto a Friuli e Veneto“.

“Nei pressi di tutte le coste dell’alto Adriatico ritengono possibili trombe marine, per via dell’LLS moderato e i valori di SHR 0-3 km con punte superiori a 200 m^2/s^2 associate al passaggio dei temporali simulati, specialmente in Friuli e al largo del delta del Po“, conclude PRETEMP.

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