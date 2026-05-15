Allerta Meteo Molise: piogge intense, vento forte e temperature in calo

La Protezione Civile regionale del Molise ha emesso un’allerta meteo gialla per domani, sabato 16 maggio. Per domani sono attese piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali e centro-occidentali. I fenomeni saranno in progressiva attenuazione e fine a partire dal pomeriggio-sera. In sensibile calo le temperature massime, senza variazioni di rilievo le minime, i venti tendenti a forti nordoccidentali, con raffiche fino a burrasca a ridosso dei rilievi, in attenuazione dalle ore notturne e il mare da mosso a poco mosso.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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