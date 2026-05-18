Allerta Meteo, nubifragi pomeridiani in agguato: le zone più a rischio oggi

Lunedì 18 maggio 2026 all’insegna del maltempo in diverse regioni. Nel corso delle ore pomeridiane sono attesi temporali a sviluppo rapido soprattutto sulla Val Padana e lungo l’Appennino, con possibili sconfinamenti verso il versante adriatico. I fenomeni potranno risultare localmente intensi, accompagnati da forti rovesci concentrati in breve tempo. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino PRETEMP

“Una saccatura sull’Europa centrale, in scivolamento verso sud-est, continuerà a condizionare il tempo” anche nella giornata di oggi, lunedì 18 maggio 2026 “su parte delle nostre regioni, specie quelle centro-settentrionali”, si legge nel bollettino PRETEMP. “La presenza di aria fredda in quota (fino a -22°C a 5600 m), unitamente alle ampie schiarite del mattino, potrà dar luogo a sviluppo di convezione locale nelle ore centro-pomeridiane, in particolare sulla Val Padana e lungo tutto l’Appennino, con locali sconfinamenti fino alle zone basso-collinari del medio versante adriatico, data la ventilazione in quota dai quadranti occidentali. I valori di energia potenziale nei bassi strati saranno nel complesso modesti (400-600 J/kg), come pure il wind shear nei medi livelli (10-15 m/s). Pertanto lo storm mode prevalente sarà di tipo monocellulare ed il livello 0 di pericolosità emesso riguarda essenzialmente la possibilità di piogge intense concentrate (< 20mm/1h)“.

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: