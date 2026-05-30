Allerta Meteo: oggi attenzione ai temporali pomeridiani su Sicilia, Sardegna e settori alpini

L’Italia vive una giornata in gran parte stabile grazie alla presenza dell’alta pressione, ma non mancheranno alcune aree a rischio maltempo. Nel corso del pomeriggio l’instabilità interesserà soprattutto le zone interne della Sicilia e della Sardegna, mentre isolati fenomeni potranno svilupparsi anche sulle Alpi centro-occidentali con possibili sconfinamenti verso le aree pedemontane. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino PRETEMP

Nella giornata di oggi sabato 30 maggio “un campo anticiclonico in indebolimento proteggerà gran parte delle nostre regioni dai fenomeni. Fanno eccezione le due isole maggiori a causa della presenza di una blanda goccia fredda che causerà deboli temporali pomeridiani sulle zone interne della Sicilia centro-settentrionale e della Sardegna centro-occidentale. Lo storm mode sarà prevalentemente a cella singola, fenomeni compatibili con un livello 0 di pericolosità“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Qualche isolato temporale a cella singola sarà possibile nella seconda parte di giornata anche sulle Alpi centro-occidentali con possibili sconfinamenti sulle zone pedemontane del Piemonte e a ridosso del Lago di Garda, dove viene emesso un livello 0 di pericolosità“.

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