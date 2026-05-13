Allerta Meteo, “oggi attenzione in 3 regioni”: imminente peggioramento con temporali e grandine grossa

Dopo una prima parte di giornata più tranquilla, il tempo è destinato a peggiorare rapidamente con lo sviluppo di temporali intensi e localmente pericolosi. Le condizioni atmosferiche favoriranno grandinate, forti colpi di vento e precipitazioni abbondanti, con il rischio di fenomeni vorticosi nelle aree più esposte. La fase più critica del maltempo è attesa tra la tarda mattinata e la sera. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: oggi attenzione in 3 regioni, mappa e bollettino PRETEMP

“Un nuovo e veloce impulso di aria fredda transiterà sul centro-sud del territorio nazionale. Sono attesi molteplici temporali su varie zone, risultando localmente di forte intensità su Lazio meridionale, Campania e Puglia“, sottolinea il bollettino PRETEMP. “Un Livello 1 è stato emesso per le zone sub-appenniniche del Lazio, Molise occidentale, Campania e Puglia essenzialmente per possibile grandine di 3-4cm di diametro. Il rischio vento dovrebbe essere maggiore sulla Puglia. Non sono esclusi fenomeni vorticosi sulla Campania. Un Livello 0 è stato emesso sul centro-nord Sardegna, le restanti zone del centro, l’Emilia-Romagna e la Calabria per piogge puntualmente intense, grandine piccola e rinforzi della ventilazione“.

Allerta Meteo – aree Livello 1

Dopo le prime ore della giornata che risulteranno più tranquille, spiega PRETEMP, “le condizioni meteorologiche saranno destinate a mutare già dalla mattinata. Si farà strada una veloce onda corta in moto da WNW con aria fredda a 500hpa (-20°C) e Vorticità potenziale. Essa andrà a formare dei temporali che usufruiranno di un ambiente termodinamico caratterizzato da un CAPE tra 800-1000J/Kg, localmente di poco superiore dinanzi la costa Campana. Odografi prevalentemente lineari manteranno uno storm-mode multicellulare, con i sistemi che si potranno sviluppare inizialmente lungo gli Appennini e, successivamente, sul mar Tirreno. Non si esclude qualche isolata supercelle tra le aree sub-appenniniche Laziali, Campania e Molise, eventualmente provocando delle grandinate di 3-4cm e qualche vortice, in virtù di un CAPE 0-3km >250J/kg“.

Successivamente, nella seconda metà della giornata, “si potrà avere la formazione di altri temporali sugli appennini che, insieme all’afflusso di aria fredda in media troposfera e il flusso sottovento favorevole, fungeranno da trigger. Nella fattispecie, su questa zone i rischi principali dovrebbero essere annessi a intense raffiche di vento per via dell’intenso DLS 0-6km (>20m/s). Possibili della grandinate di medie dimensioni qualora dovesse svilupparsi una supercella sulla Puglia“.

Aree Livello 0

Sulla Sardegna “si prevede della convezione surface-based notturna a seguito dell’arrivo della forzante a scala sinotticala rotazione dei venti da Libeccio, che favoriranno la proliferazione dei temporali anche sull’entroterra. Il libeccio trasporterà l’umidità contro l’entroterra, dove si evidenzia un aumento dell’acqua precipitabile (28-30mm), ponendo le basi per intense piogge, accompagnate da rinforzi del vento convettivo sul Maestrale in entrata e a grandinate non significative“.

Tra la mattina e il pomeriggio, “l’azione di una depressione sottovento sul Mar Ligure sarà in grado di mantenere un po’ di temporali. La successiva entrata del minimo di bassa pressione sull’entroterra Toscano rinforzerà l’instabilità, con temporali diffusamente attivi e in genere organizzati in multicelle o cluster tra Toscana, appennino Emiliano-Romagnolo, Umbria e Marche. Lo spostamento delle celle risulterà lenta e pertanto non si escludono piogge intense ed insistenti, nonché a grandinate di piccole dimensioni anche con accumulo, in virtù del modesto gradiente termico verticale“, conclude il bollettino PRETEMP.

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: