Allerta Meteo per 4 regioni: scatta l’avviso dell’Aeronautica Militare per forti temporali

Sarà un pomeriggio-sera di forte maltempo: nelle prossime ore sono infatti attesi forti temporali in 4 regioni del Paese, accompagnati da fulmini, grandine e vento forte. In considerazione della situazione attesa, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha pubblicato alle 12 di oggi, 31 maggio 2026, un nuovo avviso per “fenomeni intensi“. Di seguito tutti i dettagli nel testo integrale.

Allerta Meteo, il bollettino dell’Aeronautica Militare pubblicato oggi 31 maggio 2026

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 14 del 31/05/26: “Fenomeni intensi entro le prossime 12/18 ore:

Si prevedono fino alla tarda serata di oggi, domenica 31 maggio 2026, temporali forti sui settori alpini e prealpini di Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, accompagnati da locali grandinate, forti raffiche di vento e frequente attività elettrica“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: