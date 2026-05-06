Allerta Meteo per El Niño da record: il 2026 verso l’evento meteorologico più forte da un secolo, “sarà peggio del 1998”

Il sistema climatico terrestre si trova alla soglia di un cambiamento radicale che potrebbe ridefinire i parametri meteorologici degli anni a venire. Secondo un’inchiesta pubblicata oggi dal Washington Post, le probabilità che si sviluppi il fenomeno di El Niño più potente dell’ultimo secolo sono aumentate drasticamente. Per il terzo mese consecutivo, i principali modelli di previsione indicano che questa anomalia termica spingerà le temperature globali verso nuovi massimi storici, alterando i regimi di siccità, inondazioni e umidità in ogni angolo del pianeta. Gli esperti avvertono che le condizioni in arrivo avranno ripercussioni profonde non solo sull’ambiente, ma anche sulla salute pubblica e sulla stabilità dei mercati internazionali.

L’anomalia del Pacifico e il “treno merci” di calore oceanico

Le radici di questo evento eccezionale risiedono in una rarissima combinazione di fenomeni atmosferici avvenuti nel Pacifico centrale. Il rapporto del Washington Post evidenzia come un insolito schema di triplo ciclone abbia innescato una raffica di venti da record, creando quello che gli scienziati definiscono un vero e proprio “treno merci” di acqua calda sotto la superficie dell’oceano. Le rilevazioni indicano una massa d’acqua con temperature fino a 7 gradi Celsius sopra la media, un’anomalia termica massiccia che sta risalendo verso la superficie. Questo accumulo di energia è destinato a influenzare il clima mondiale fino alla fine dell’anno, poiché l’oceano, una volta riscaldato, rilascia calore nell’atmosfera con una persistenza che sovrasta i normali cicli stagionali.

Rischi socio-economici: sicurezza alimentare e conflitti civili

L’impatto di un Super El Niño di questa portata va ben oltre le semplici variazioni termiche, toccando la fibra stessa della società umana. La scienziata climatica Katharine Hayhoe, citata dal Washington Post, sottolinea come questi schemi meteorologici siano storicamente correlati a gravi carenze alimentari, crisi idriche e, nei casi più estremi, a conflitti civili nei paesi tropicali. La variazione delle piogge può distruggere i raccolti nelle regioni agricole più produttive del mondo, innescando un’inflazione dei prezzi alimentari che colpirebbe duramente le popolazioni più vulnerabili. La gestione delle risorse idriche diventerà una sfida cruciale per molti governi, costretti a fronteggiare periodi di siccità estrema alternati a inondazioni catastrofiche che potrebbero destabilizzare intere regioni.

L’impatto sulle stagioni: piogge torrenziali e inverni miti

Secondo i dati diffusi dalla NOAA, il fenomeno dovrebbe manifestarsi pienamente entro il mese di luglio, raggiungendo il suo apice tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. Per gli Stati Uniti, questo significa una previsione di inverni più miti nelle regioni settentrionali, ma anche un rischio elevato di grandi tempeste lungo la costa occidentale e negli stati del sud, attualmente già colpiti dalla siccità. Il calore rilasciato dall’oceano fungerà da motore per i sistemi ventosi globali, trasportando umidità in aree solitamente aride e privando di piogge zone che ne dipendono per la sopravvivenza dei propri ecosistemi. Il ritiro dei ghiacci marini e l’ondata di calore marino prolungata sono solo alcuni dei segnali di un pianeta che fatica a dissipare l’eccesso di energia accumulato negli ultimi anni.

Il ruolo del riscaldamento globale preesistente nel 2026

Ciò che rende l’evento del 2026 particolarmente pericoloso è la base termica da cui parte. Il Washington Post chiarisce che il pianeta possiede oggi un “calore extra” rispetto al passato, frutto di decenni di emissioni di gas serra. Quando un El Niño da record si innesta su un mondo già sensibilmente più caldo, gli estremi meteorologici diventano più violenti e imprevedibili. Non si tratta più solo di variabilità naturale, ma di un’amplificazione forzata che sposta i confini della resilienza umana. La combinazione di calore oceanico naturale e riscaldamento globale potrebbe spingere la temperatura media terrestre oltre soglie critiche, rendendo necessari piani di adattamento d’urgenza per le infrastrutture urbane e i sistemi sanitari globali.