Allerta Meteo per la Festa della Mamma: FOCUS sul forte maltempo di Domenica 10 Maggio sull’Italia

L’attuale scenario meteorologico sull’Italia sta vivendo le ultime ore di stabilità prima di un cambiamento radicale che condizionerà pesantemente la giornata dedicata alla Festa della Mamma. Nella giornata di oggi, sabato 9 maggio, il sole splende indisturbato su quasi tutto il territorio nazionale, regalando un contesto climatico estremamente piacevole e pienamente primaverile. Le temperature miti e temperate oscillano ovunque tra i +20°C e i +24°C durante le ore centrali del giorno, mantenendosi perfettamente in linea con le medie stagionali del periodo senza mostrare eccessi di calore preoccupanti. Questa fase di quiete atmosferica risulta tuttavia ingannevole, poiché i primi segnali di un cedimento barico sono già visibili sulle isole maggiori e lungo i versanti ionici, dove la nuvolosità inizia a farsi più insistente.

L’avvicinamento del groppo temporalesco e il peggioramento serale

Mentre il resto d’Italia si gode il clima temperato, la Sardegna sperimenta già l’arrivo del maltempo, sebbene le nubi attuali risultino ancora in prevalenza sterili. Una situazione simile si riscontra sulla Calabria jonica, dove la copertura nuvolosa si sta progressivamente compattando. La vera svolta avverrà tra il pomeriggio e la serata di oggi, quando un minaccioso groppo temporalesco risalirà rapidamente dalla Tunisia verso il Canale di Sicilia. Questo sistema perturbato colpirà inizialmente la Sicilia occidentale e la Sardegna meridionale, portando violente tempeste di fulmini al largo delle coste di Cagliari e Trapani. Con il passare delle ore, le prime piogge bagneranno i centri urbani di Trapani e Palermo, segnando l’inizio ufficiale di una fase di instabilità piuttosto marcata.

Forti venti di scirocco e l’allerta meteo per domenica 10 maggio

Un elemento di forte criticità in questa fase di transizione è rappresentato dalla ventilazione. Un impetuoso flusso di scirocco spazzerà la Sicilia e la Sardegna, con raffiche che potranno superare la soglia dei 100km/h. Questo vento caldo causerà un rapido e temporaneo aumento delle temperature nelle aree sottovento, prima che il fronte instabile avanzi verso il resto del Paese. Per la giornata di domani, domenica 10 maggio, l’allerta meteo si sposterà progressivamente verso le regioni del Centro e del Nord Italia. La mattina della Festa della Mamma sarà caratterizzata da forti piogge e temporali che colpiranno in modo particolare la Toscana, l’Umbria, il Lazio e la Campania, rovinando i programmi all’aperto di milioni di italiani.

La distribuzione delle piogge tra il mattino e il pomeriggio

Il fronte perturbato non risparmierà i settori settentrionali, con precipitazioni intense attese fin dal mattino sul Nord-Ovest, specialmente tra Piemonte e Liguria. Sebbene la Sicilia vedrà una parziale attenuazione dei fenomeni più violenti, persisteranno dei piovaschi residui, mentre la Sardegna continuerà a fare i conti con piogge sparse per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio e della serata di domenica, il nucleo del maltempo si concentrerà con maggiore insistenza tra il Centro e il Nord-Est. Le precipitazioni risaliranno verso la Romagna e il Veneto, portando forti temporali che interesseranno anche le Marche. Nonostante non siano previste alluvioni o fenomeni distruttivi nell’immediato, il peggioramento sarà diffuso e tale da limitare drasticamente ogni tipo di attività esterna.

Prospettive per l’inizio della settimana e lunedì 11 maggio

La tregua che si manifesterà in alcune zone del Sud non deve trarre in inganno, poiché la situazione è destinata a degenerare ulteriormente all’inizio della prossima settimana. Nella giornata di lunedì 11 maggio, il maltempo si intensificherà in modo preoccupante sulle regioni del Nord Italia, dove lo scontro tra masse d’aria diverse genererà fenomeni di forte intensità. Sono attesi nubifragi e grandine che potrebbero risultare devastanti per le colture locali, mentre al Sud si assisterà a un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Questo scenario rappresenta solo il preludio a una settimana estremamente difficile dal punto di vista meteorologico, che vedrà il suo apice a partire da mercoledì 13 maggio.

Evoluzione verso metà settimana e il ritorno del freddo anomalo

Le proiezioni a medio termine indicano che l’Italia entrerà in un corridoio di forte instabilità atlantica e artica. Dopo il passaggio della perturbazione domenicale, un nuovo impulso di maltempo furioso colpirà la Penisola da metà settimana, portando non solo piogge persistenti ma anche un freddo anomalo per il mese di maggio. Le grandinate diventeranno un fenomeno ricorrente in un contesto climatico che ricorderà più l’autunno inoltrato che la primavera avanzata. Questa fase di instabilità estrema richiederà un monitoraggio costante, dato il potenziale rischio di fenomeni localmente violenti. Nei prossimi aggiornamenti verranno forniti ulteriori dettagli sulla traiettoria delle masse d’aria fredda e sulle aree più a rischio per la seconda metà della settimana.

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