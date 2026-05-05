Allerta Meteo Piemonte, nuova fase perturbata da stasera: dove colpiranno piogge e temporali

Allerta Meteo Piemonte, instabilità in intensificazione tra notte e mattino di domani: ecco le zone più colpite

allerta meteo regionale
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © MeteoWeb

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali per domani, mercoledì 6 maggio, sulle zone meridionali orientali della regione. “Una nuova fase perturbata è attesa dalla serata odierna, con instabilità in intensificazione tra notte e mattino di domani, in particolare sul settore settentrionale, pianure orientali e aree appenniniche, dove sono attesi fenomeni anche a carattere temporalesco. Per giovedì è previsto tempo in miglioramento, con rovesci nelle ore centrali della giornata”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

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