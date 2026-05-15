Allerta Meteo Piemonte: oggi rovesci e temporali, attenzione sul settore meridionale

Oggi il Piemonte fa i conti con una fase di instabilità atmosferica, caratterizzata da piogge, rovesci e temporali diffusi, soprattutto sulle aree meridionali. È questo il quadro delineato dal bollettino odierno di Arpa Piemonte, che segnala un livello di allerta gialla. Nel corso delle prossime ore è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni, seguita da un miglioramento più deciso già da domani. “Oggi tempo perturbato, con rovesci e temporali sparsi, più diffusi e persistenti sul settore meridionale; quota neve sui 1400-1600 m, con valori localmente inferiori. Attenuazione dei fenomeni in serata a partire da nord-ovest e rinforzi per locali condizioni di foehn nelle vallate alpine. Domani tempo stabile e soleggiato con precipitazioni residue sull’Appennino al mattino“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 15 maggio 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

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