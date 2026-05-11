Allerta Meteo Piemonte: peggioramento imminente, temporali in arrivo dalle Alpi verso pianure e Appennino

Nel pomeriggio il Piemonte sarà interessato da un peggioramento delle condizioni meteo, con temporali in arrivo dalle Alpi verso pianure e Appennino. L’allerta meteo riguarda soprattutto il rischio di grandinate, forti raffiche di vento, allagamenti localizzati e possibili disagi legati alla caduta di alberi. “Allerta gialla per temporali con possibili grandinate, forti raffiche di vento, locali allagamenti e cadute di alberi sulle zone pianure settentrionali e su alessandrino (zone I, G ed H). Nel tardo pomeriggio temporali su Alpi nordoccidentali e settentrionali in successivo trasferimento verso le pianure orientali e l’Appennino. Il successivo allontanamento verso est della depressione determinerà venti forti di foehn da ovest, nordovest sulle Alpi, in estensione anche alle zone pianeggianti domani“: è quanto si legge nel bollettino di allerta meteo pubblicato oggi 11 maggio 2026 da Arpa Piemonte, che ha previsto un codice giallo.

“Nel tardo pomeriggio di oggi una depressione si addosserà all’arco alpino favorendo lo sviluppo di temporali su Alpi nordoccidentali e settentrionali in successivo trasferimento verso le pianure orientali e l’Appennino, ove saranno possibili grandinate e forti raffiche di vento“, rimarca il bollettino di vigilanza. “Il successivo allontanamento verso est della depressione determinerà una sostenuta ventilazione da ovest, nordovest sulle Alpi, in estensione anche alle zone pianeggianti domani“.

Allerta Meteo in Piemonte, i bollettini

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