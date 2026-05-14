Allerta Meteo Piemonte, temporali nel pomeriggio: rischio grandine e forti raffiche

Arpa Piemonte ha emesso un’allerta meteo gialla per temporali per il pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio. “Peggioramento del tempo nel pomeriggio con rovesci e temporali sui rilievi in successivo transito sulle pianure; possibili fenomeni intensi sul settore orientale, associati a grandine e forti raffiche di vento, in esaurimento in serata. Tempo ancora perturbato domani, con fenomeni più persistenti sul settore meridionale. Quota neve oltre i 1400-1600 metri”, si legge nel bollettino di allerta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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