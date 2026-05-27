Allerta Meteo Protezione Civile, l’anticiclone si indebolisce: piogge e temporali sulle regioni centrali

L’indebolimento del settore orientale del campo di alta pressione presente sull’Europa centro-occidentale favorisce l’infiltrazione di aria fresca in quota e la conseguente formazione di fenomeni convettivi a prevalente evoluzione diurna, con associati rovesci e temporali che localmente potranno risultare anche di forte intensità. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 28 maggio, precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata e settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 28 maggio, allerta gialla sulle Marche, su gran parte di Lazio e Molise e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Umbria, Abruzzo e Basilicata.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 27 maggio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini orientali, pianura veneta, Lombardia settentrionale ed orientale, Basilicata tirrenica e Sicilia centrale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: senza variazioni significative. Valori massimi localmente elevati sulla Pianura Padana.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 28 maggio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone alpine occidentali, Romagna, Toscana orientale e meridionale, Umbria, Marche, Lazio, settori centro-occidentali di Abruzzo e Molise, Campania orientale e meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati specie su Toscana meridionale, Lazio settentrionale ed orientale, Umbria meridionale, settori occidentali di Abruzzo e Molise, Campania settentrionale e Basilicata occidentale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione nelle zone interne del Centro. Valori massimi localmente elevati sulla Pianura Padana.

Venti: nessun fenomeno significativo.

Mari: nessun fenomeno significativo.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 29 maggio 2026

Precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone alpine occidentali, Appennino emiliano, Toscana settentrionale ed orientale, Umbria meridionale, Lazio orientale, Sardegna centro-settentrionale, Sicilia centro-orientale e Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile diminuzione al Nord e sulla Puglia.

Venti: localmente forti settentrionali sulla Puglia meridionale.

Mari: nessun fenomeno significativo.



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