Allerta Meteo Protezione Civile, piogge e temporali al Nord e venti di burrasca al Centro-Nord: le regioni colpite

Un’ampia circolazione depressionaria, con centro d’azione sul Mare del Nord, pilota impulsi perturbati fino al Mediterraneo. Tra domani e venerdì un sistema frontale porterà un peggioramento su gran parte del Centro-Nord dell’Italia, con temporali localmente forti e venti sud-occidentali in intensificazione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L’avviso prevede dal mattino di domani, giovedì 14 maggio, venti sud-occidentali da forti a burrasca, su Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Si prevedono, inoltre, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, giovedì 14 maggio, allerta gialla sulla Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, su gran parte del Veneto e della Lombardia, su settori di Emilia-Romagna, Puglia e Calabria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 13 maggio 2026

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Puglia centro-meridionale e Calabria tirrenica, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Sud peninsulare, su Sicilia nord-orientale e su Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, Toscana meridionale ed Alto Adige, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Lazio orientale, Molise occidentale, Basilicata e resto di Puglia e Calabria.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in generale calo, specie al Centro-Sud, localmente marcato sui settori adriatici.

Venti: localmente forti occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale.

Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, il Tirreno, lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 14 maggio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, specie nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Lombardia, Liguria di Levante e Toscana settentrionale, con quantitativi cumulati moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Nord, su Sardegna, Umbria meridionale, Lazio, Abruzzo e Molise occidentali, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Lazio meridionale, Campania e Puglia centrale.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile calo su Triveneto e Calabria, in locale sensibile aumento al Centro, specie sui settori adriatici.

Venti: localmente forti occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria, in attenuazione; tendenti a forti sud-occidentali, con raffiche di burrasca, su Liguria, Toscana, sui settori appenninici settentrionali e su Emilia-Romagna orientale, localmente forti occidentali su Umbria, Lazio settentrionale e Marche.

Mari: tendente ad agitato il Mar Ligure, molto mossi i restanti bacini occidentali e lo Ionio meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 15 maggio 2026

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio e Campania centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati.

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Centro-Nord e su Sardegna e Campania, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in sensibile aumento al Sud ed in locale sensibile calo al Centro-Nord.

Venti: localmente forti sud-occidentali su Liguria di Levante, Toscana, Appennino settentrionale, Marche ed Emilia-Romagna orientale, in attenuazione.

Mari: agitato il Mar Ligure, localmente molto mosso il Tirreno, con moto ondoso in graduale attenuazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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