Allerta Meteo, “rischio supercelle e tornado oggi in Italia”: l’allarme ESTOFEX

L’Italia e gran parte dell’Europa si preparano ad affrontare una nuova e pericolosa fase di maltempo estremo, delineata con grande precisione dall’ultimo bollettino diramato dal Centro ESTOFEX per le giornate del 12 e 13 maggio 2026. Una complessa configurazione sinottica, caratterizzata dall’ingresso di una profonda saccatura in quota verso il bacino del Mediterraneo, andrà a interagire in modo esplosivo con i flussi di aria calda e umida preesistenti. Questo scontro termico sta per innescare le condizioni ideali allo sviluppo di violenti e insidiosi sistemi temporaleschi organizzati. Gli esperti del Centro ESTOFEX hanno tracciato la mappa delle criticità evidenziando in modo inequivocabile il concreto pericolo di fenomeni meteorologici di eccezionale intensità, con un occhio di riguardo per le dinamiche che coinvolgeranno direttamente il nostro territorio. La situazione impone la massima attenzione per il rischio di grandinate distruttive e vento forte.

La mappa europea del Centro ESTOFEX: massima allerta sui Balcani

Allargando lo sguardo al continente, l’analisi del Centro ESTOFEX individua la minaccia più grave nell’Europa sudorientale. È stato messo un livello di allerta 2 (colore rosso) per un’ampia porzione di territorio che ingloba il Sud/Est della Romania, l’intera Bulgaria, il Nord/Est della Grecia e il Nord/Ovest della Turchia. In questo settore, l’elevata energia potenziale in gioco (MUCAPE fino a 2000 J/kg), unita a un marcato wind shear, farà da carburante per la formazione di supercelle e cluster multicellulari. Il bollettino del Centro ESTOFEX avverte esplicitamente del rischio di grandine di dimensioni molto grandi e di raffiche di vento con potenziale distruttivo.

L’area di massimo rischio è circondata da un livello di allerta 1 (colore arancione), che si estende verso Ovest. In Spagna nordorientale, ad esempio, le previsioni indicano la probabile formazione di supercelle isolate in grado di generare grandine tra i 2 e i 3 cm, scatenate dal passaggio di un’onda corta in quota. Fenomeni convettivi meno estesi, ma da monitorare, sono attesi dal Centro ESTOFEX anche su porzioni della Russia occidentale e nell’area compresa tra Polonia orientale, Ucraina e Bielorussia.

Focus Italia: supercelle e rischio tornado al Nord/Est

Spostando l’attenzione sull’Italia, le proiezioni diventano particolarmente delicate per i nostri settori estremi di Nord/Est. Come si evince chiaramente dal bollettino, il rischio temporali abbraccia in pieno la zona di confine tra la vicina Slovenia e il Friuli-Venezia Giulia, arrivando a coinvolgere le aree orientali del Veneto. Il testo diramato dal Centro ESTOFEX non lascia spazio a dubbi: nel corso della mattinata è attesa un’attività convettiva altamente organizzata a cavallo tra l’estremo Nord/Est italiano e la Slovenia. Gli esperti ritengono molto probabile lo sviluppo di supercelle, portando con sé la minaccia di grandinate con chicchi tra i 2 e i 3 cm di diametro e venti lineari estremamente forti.

A destare ulteriore preoccupazione è la menzione specifica, all’interno del bollettino del Centro ESTOFEX, di un “temporaneo e accresciuto rischio di tornado” in quest’area. Tale minaccia è strettamente legata alle traiettorie dell’aria molto umida in risalita direttamente dal Nord Adriatico, che favorirà l’innesco di moti rotatori all’interno dei temporali. Con il passare delle ore, questa intensa attività temporalesca tenderà a raggrupparsi e ad allontanarsi dal territorio italiano, evolvendo in un esteso sistema convettivo a mesoscala (MCS) diretto verso la penisola balcanica. Per quanto riguarda il resto dell’Italia, il Centro ESTOFEX segnala rischio temporali in particolare sul settore adriatico e centrale del Paese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: