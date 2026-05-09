Allerta Meteo: sabato con sole quasi ovunque, ma una regione rischia forti temporali

Il quadro meteorologico resta stabile su molte regioni, ma una regione d’Italia dovrà fare i conti con un sensibile aumento dell’instabilità. Nel corso della giornata sono previsti temporali isolati, forti raffiche lineari e presenza di pulviscolo sahariano in atmosfera. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nella giornata di oggi sabato 9 maggio 2026, “un blando promontorio anticiclonico garantirà tempo stabile su gran parte delle regioni italiane, con solo dei temporali isolati, compatibili con un livello 0 di pericolosità per piogge, lungo l’arco alpino. Fa eccezione la Sardegna, a causa di un minimo di bassa pressione presente nei mari a Ovest dell’isola. Si prevedono temporali a base alta tra il pomeriggio e la sera, specie nelle zone meridionali e sui rilievi. Da non escludere qualche forte raffica di vento lineare sulla costa meridionale. I fenomeni rientrano comunque entro il livello 0 di pericolosità per piogge“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Allerta Meteo, una regione nel mirino del maltempo oggi

“L’isola sarà interessata da un minimo depressionario che transiterà sul Mare omonimo, associato a un sistema frontale. Il fronte caldo raggiungerà l’isola nel pomeriggio, con possibili temporali isolati sui rilievi, mentre l’arrivo del fronte freddo è previsto in serata. Durante questa fase si avrà un detto aumento dell’instabilità, con valori di MUCAPE fino a 1500 J/kg, che tuttavia si concentrerà nella media e alta troposfera a causa della presenza di una forte inversione termica nei bassi strati e di un buon lapse rate negli strati superiori“. In tali condizioni, spiega PRETEMP, “la convezione sarà prevalentemente a base alta, e verrà innescata nei settori meridionali dell’isola dall’ingresso della corrente a getto divergente da Sud/Ovest, con possibile formazione di una squall line associata a forti venti lineari durante il passaggio del fronte. Al suolo si ha un forte veering del vento, ma la presenza di aria secca e venti tesi al suolo renderà difficoltosa la formazione di fenomeni vorticosi. Da menzionare anche la presenza di alte concentrazioni di pulviscolo sahariano che inibirà ulteriormente la convezione“.

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: