Allerta Meteo, sarà un pomeriggio estremo in 2 regioni: scatta l’allarme supercelle, grandine e tornado

Peggiora il quadro meteo sul Nord Italia con condizioni ideali per maltempo estremo. Tra Lombardia orientale e Veneto occidentale sono attese supercelle in grado di generare grandine di medie e grandi dimensioni e, localmente, anche tornado. Le ore più critiche saranno quelle del pomeriggio, quando l’instabilità atmosferica raggiungerà il suo picco. “Un aumento di confidenza per lo sviluppo di un paio di supercelle tra Lombardia Orientale e Veneto Occidentale ha suggerito di innalzare questa mattina il livello di pericolosità a 2 per queste zone in riferimento al pomeriggio odierno. I pericoli sono connessi alla grandine di medie dimensioni e al possibile sviluppo di tornado“: in considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per le prossime ore, aggiornando il bollettino pubblicato in precedenza. Ecco dove si concentreranno i principali rischi.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Un aumento di confidenza per lo sviluppo di 2/3 supercelle tra cremonese, mantovano, bresciana, veronese, vicentino, rodigino e padovano pone le basi per un innalzamento del livello di pericolosità a 2 su queste zone per grandine di medie dimensioni e un paio di tornado“, spiega PRETEMP. “La risalita di un fronte caldo da sud sul Mar Ligure ha sviluppato vari temporali nella notte, confermando che l’atmosfera è propizia per lo sviluppo di convezione profonda. Dal satellite inoltre si nota l’intrusione di aria secca in corso sul Mediterraneo Centrale che verrà traportata verso il Nord Italia nel corso della giornata“.

“A seguito del transito del fronte caldo sulla pianura Padana, verso le ore 14 locali una dryline dovrebbe scendere dall’Appennino emiliano, risalendo rapidamente verso il bresciano. In concomitanza, in medio-alta troposfera il calo di temperatura e l’avvezione di vorticità promuoveranno un aumento dell’instabilità condizionale. La dryline svilupperà un promontorio, tra cremonese e mantovano, dove la convergenza di venti e la circolazione baroclina saranno massimizzate. In tali settori è più probabile il rapido sviluppo di celle convettive attorno alle 15-17“, sottolinea il bollettino PRETEMP.

“Le condizioni saranno favorevoli alla propagazione di almeno un paio di supercelle da questi inneschi, in direzione sia verso il bresciano che verso il basso Veneto. Considerati i profili di vento e termodinamici nel lato umido della dryline le supercelle produrranno facilmente grandine, con la possibilità di qualche isolato episodio di chicchi fino a 5-7 cm di diametro. La dinamica simulata dalle più recenti simulazioni ICON RUC, ICON D2, ICON-WRF, IFS-WRF, MOLOCH-GFS vede una particolare armonia nella propagazione delle supercelle in corrispondenza alla risalita della dryline. Questo, unito alla presenza di elevato CAPE 0-3 km e moderati valori di SRH 0-1 km in una stretta fascia di una ventina di km a nord della dryline ricorda la dinamica associata ad eventi tornadici supercellulari in Pianura Padana. Qualora questo difficile equilibrio effettivamente si verifichi, si ritiene probabile lo sviluppo di 2/3 tornado con intensità comunque non superiore al grado IF2 (l’instabilità simulata è troppo bassa per rendere possibili tornado più intensi). Siccome il profilo verticale del vento è leggermente migliore in Lombardia Orientale rispetto al Veneto la pericolosità di tornado si ritiene maggiore tra cremonese, bresciano e mantovano. Il resto della previsione rimane valido come nella previsione originale“, conclude PRETEMP.

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