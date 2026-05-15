Allerta Meteo Sardegna: forte vento di maestrale, temperature minime in picchiata

L’inverno torna a fare capolino in Sardegna, con temperature rigide in montagna e nell’interno dell’isola con minime fino a +4°C mentre a Cagliari questa mattina si sono toccati +13°C. Nella serata e fino a domani sono previsti forti raffiche di vento freddo di maestrale e alcune precipitazioni con un primo assaggio già oggi con tuoni e fulmini e anche qualche chicco di grandine nel settore centro-orientale dell’isola. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo valida dalla mezzanotte fino alle 22 di domani, sabato 16 maggio.

“Tra la serata di oggi, 15 maggio, e le prime ore di domani, 16 maggio, l’asse di una saccatura di origine polare transiterà sul Mediterraneo centro-occidentale favorendo l’approfondimento di un minimo barico al suolo sul Mar Ligure con gradiente di pressione in progressivo aumento. A partire dalle prime ore e fino alla tarda serata di domani, sono previsti venti forti da ovest/nord-ovest su tutta la Sardegna, con rinforzi sino a burrasca sulle coste della Gallura e sui rilievi orientali”, si legge nel bollettino di allerta.

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