Allerta Meteo Sardegna: piogge e temporali nel pomeriggio-sera, ecco dove

Piogge e temporali colpiranno il nord della Sardegna nel pomeriggio-sera di oggi, martedì 5 maggio. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di Gallura e Logudoro. L’allerta è valida a partire dalle ore 14 alle 18 di oggi, martedì 5 maggio.

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