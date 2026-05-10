Allerta Meteo, sull’Italia inizia una settimana di maltempo estremo: allarme massimo per temporali, tornado e grandine distruttiva

L’Italia si appresta a vivere una delle fasi meteorologiche più critiche e turbolente degli ultimi tempi, con l’inizio di una settimana tempestosa ed estrema che non lascerà scampo a quasi nessuna regione. La situazione diventerà particolarmente pericolosa a partire da lunedì 11 maggio, giornata per la quale è stata individuata un’allerta meteo massima a causa di una configurazione atmosferica esplosiva. Il nord Italia sarà l’epicentro di questa prima ondata di maltempo, dove si prevede lo sviluppo di violenti temporali persistenti per l’intera giornata. La preoccupazione principale riguarda la formazione di supercelle temporalesche, strutture isolate ma estremamente potenti capaci di generare nubifragi improvvisi, grandinate di grosse dimensioni e, purtroppo, anche il rischio concreto di tornado nelle zone pianeggianti.

Il peggioramento non sarà un evento isolato, poiché il maltempo continuerà martedì 12 maggio concentrandosi con particolare insistenza sul settore di nord/est, colpendo duramente il Friuli Venezia Giulia, il Veneto e scendendo lungo il versante adriatico fino alle Marche. Questa progressione della perturbazione aprirà la strada a un ulteriore inasprimento delle condizioni atmosferiche per la metà della settimana. Infatti, mercoledì 13 maggio il nucleo instabile si sposterà con decisione verso il centro sud, innescando temporali violentissimi che colpiranno inizialmente la Sardegna, la Toscana, l’Umbria e il Lazio, per poi estendersi alla Campania, alla Basilicata e alla Puglia. Durante la serata e la notte successiva, la furia degli elementi non risparmierà nemmeno la Calabria e la Sicilia, segnando un passaggio perturbato di rara intensità.

L’instabilità cronica della primavera e il ritorno del ciclone atlantico

La tregua meteorologica sembrerà un miraggio lontano, dato che giovedì 14 maggio si preannuncia come un’altra giornata di forte maltempo diffuso in tutto il Paese. Nel corso del pomeriggio e della serata, si assisterà a una nuova e preoccupante degenerazione dei temporali al nord, dove l’energia residua e i nuovi impulsi instabili daranno vita a ulteriori nubifragi, fenomeni di grandine intensa e nuove minacce di tornado. La settimana proseguirà sotto il segno dell’instabilità anche venerdì 15 maggio, con l’ennesima ondata di precipitazioni che flagellerà le regioni tirreniche, il settentrione e il meridione, a causa dell’imminente arrivo di un profondo ciclone atlantico. Questa struttura depressionaria sarà la responsabile di una violentissima burrasca di maestrale prevista per sabato 16 maggio in Sardegna, dove i venti colpiranno con forza di tempesta.

Il sabato vedrà una recrudescenza dei fenomeni estremi che, partendo dall’isola sarda, si estenderanno rapidamente a tutto il centro/sud durante la serata. Le previsioni indicano la possibilità di piogge torrenziali, caduta di grandine grossa e lo sviluppo di tornado lungo le fasce costiere e le pianure interne, alimentati da un mare ancora caldo e da correnti fredde in quota. Sebbene domenica 17 maggio si preveda un parziale miglioramento, esso sarà caratterizzato ancora da una coda di maltempo al sud e si rivelerà un recupero del tutto effimero e illusorio. La tregua durerà infatti pochissimo, poiché già lunedì 18 maggio i modelli matematici indicano un nuovo e netto peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale.

La fisica dei fenomeni estremi e i rischi dei contrasti termici primaverili

I rischi associati a questi temporali primaverili sono altissimi e derivano direttamente dalla natura di queste tempeste primaverili terribili. In questo periodo dell’anno, l’atmosfera riceve una crescente quantità di radiazione solare che scalda il suolo, mentre in quota continuano a scorrere masse d’aria di origine polare o atlantica molto fredde. Questi enormi contrasti termici generano una quantità di energia in gioco formidabile, che funge da carburante per lo sviluppo delle nubi a sviluppo verticale. Le conseguenze sono spesso estreme: la risalita violenta dell’aria calda può sostenere chicchi di ghiaccio per molto tempo, portando alla formazione di grandine grossa, mentre la rotazione dei venti a diverse quote, il cosiddetto wind shear, favorisce la genesi di tornado distruttivi.

Analizzando la storia del clima in Italia, il mese di maggio ha spesso mostrato il suo lato più violento. Esistono numerosi precedenti storici di maggio documentati ufficialmente in modo scientifico e istituzionale che testimoniano la pericolosità di questo mese. Si ricordano eventi come il tornado a Chioggia/Cavarzere del 23 maggio 2014, o più recentemente le grandinate distruttive che hanno colpito la Pianura Padana nel maggio del 2019 e del 2023. Questi eventi non sono più rarità statistiche, ma sembrano confermare una tendenza in cui la primavera va in crisi, con temperature che rimangono a lungo sotto le medie del periodo e fenomeni convettivi che assumono caratteristiche sempre più simili a quelle tropicali per intensità e rapidità di sviluppo.

Una tendenza climatica preoccupante e l’invito alla massima prudenza

Il quadro meteorologico che stiamo osservando si inserisce in un contesto più ampio che ha visto il nostro territorio nazionale colpito da eventi simili anche negli scorsi 3-4 anni. La frequenza con cui si manifestano numerosi tornado e tempeste di grandine tra maggio e giugno suggerisce un cambiamento nella distribuzione delle piogge e dell’energia termica. Questa primavera in crisi mette a dura prova l’agricoltura e la sicurezza delle infrastrutture, rendendo fondamentale una cultura della prevenzione e dell’allerta costante. Le temperature inferiori alla norma, unite alla violenza delle precipitazioni, delineano uno scenario che richiede la massima attenzione da parte di tutti i cittadini.

In considerazione della gravità delle previsioni per i prossimi giorni, è fondamentale rivolgere un accorato invito alla popolazione alla prudenza. Si raccomanda caldamente di non sottovalutare i fenomeni e di seguire i bollettini ufficiali emessi dagli organi competenti, in particolare quelli dell’Aeronautica Militare e della Protezione Civile. È essenziale monitorare costantemente gli aggiornamenti forniti dai comuni e dalle autorità locali, che vengono puntualmente e quotidianamente riportati su MeteoWeb. Mantenere alta l’attenzione sul meteo e adottare comportamenti responsabili durante i momenti critici può fare la differenza per la sicurezza personale e collettiva di fronte alla furia imprevedibile della natura.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Le Previsioni Meteo per Nord, Centro e Sud Italia

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: