Allerta Meteo, temporali e grandine in 2 regioni: attenzione nel pomeriggio-sera

La giornata odierna sarà dominata da condizioni generalmente stabili su gran parte del Paese, ma non mancheranno episodi di instabilità: in 2 regioni, infatti, potranno svilupparsi temporali termoconvettivi rapidi ma talvolta intensi, con possibili rovesci di pioggia e grandine. Fenomeni comunque di breve durata, concentrati nel pomeriggio-sera. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino PRETEMP

“Mentre sulle regioni settentrionali e centrali persiste un campo alto-pressorio in ulteriore rinforzo associato ad aria subtropicale, all’estremo Sud dell’Italia permane la propaggine di un debole cavo d’onda in quota, accompagnato da aria modestamente più fresca in medio-alta troposfera, in afflusso verso il Mediterraneo centrale e parte della Grecia“, si legge nel bollettino PRETEMP valido per la giornata di oggi lunedì 25 maggio 2026. “Un livello 0 è stato posto per temporali sparsi a sviluppo diurno sulle aree interne della Sicilia e su parte dell’Appennino meridionale. Si segnala la possibilità di rovesci di pioggia e/o grandinigeni, seppur piuttosto circoscritti, tra l’Appennino Calabro e l’Aspromonte. Si tratterà di fenomeni termoconvettivi generalmente brevi, che tenderanno ad attenuarsi piuttosto rapidamente nel corso delle ore pomeridiane o al più serali, lasciando spazio a residue precipitazioni sparse e di debole entità sui settori meridionali della Sicilia e della Calabria ionica meridionale“.

In conclusione, “si segnala solo la possibilità di residua convezione dovuta al forcing orografico all’ingresso dell’aria secca subtropicale da NNE nel corso delle ore pomeridiane sui settori alpini occidentali piemontesi al confine con la Francia. Nonostante la generale stabilizzazione anticiclonica, si tratterà comunque di temporali assai circoscritti, che al più potranno risultare associati a brevi piogge e sporadica attività elettrica. Condizioni che, allo stato attuale, non appaiono favorevoli all’emissione di livelli di pericolosità“.

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: