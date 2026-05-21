Allerta Meteo, temporali improvvisi e rischio grandine: le zone più colpite nel pomeriggio-sera

Nonostante il dominio dell’anticiclone mantenga condizioni generalmente stabili su gran parte d’Italia, nelle prossime ore alcune aree potrebbero fare i conti con il maltempo. Nel pomeriggio e in serata sono attesi temporali in diverse regioni, con possibili piogge intense concentrate e locali grandinate. In considerazione della situazione attesa, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato una previsione probabilistica per la giornata odierna. Ecco dove si concentreranno i principali rischi e come evolverà la situazione nel corso della giornata.

Allerta Meteo: mappa e bollettino PRETEMP

“Un vasto promontorio anticiclonico ben strutturato a tutte le quote tenderà ad apportare un periodo sostanzialmente stabile su gran parte del dominio di previsione. L’azione residua del regime meteorologico precedente potrà ancora favorire debole attività temporalesca nelle ore pomeridiane e della prima serata sulla fascia appenninica centro-meridionale, Sicilia orientale e rilievi balcanici inclusi nel dominio di previsione“, si legge nel bollettino PRETEMP. “I fenomeni saranno a prevalente innesco orografico e saranno poco organizzati con prevalenza di celle isolate o al limite qualche cluster irregolare nelle zone interne balcaniche. I fenomeni associati non risulteranno oltre il livello 0 per forti piogge concentrate, ma di breve durata, e locali grandinate“.

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: