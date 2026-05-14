Allerta Meteo Toscana: ancora temporali, vento e mareggiate

Ancora instabilità in Toscana per la giornata di domani, venerdì 15 maggio, a causa di un’area di bassa pressione proveniente dall’Atlantico che porterà precipitazioni temporalesche anche intense su quasi tutta la regione. L’area di bassa pressione si sposterà successivamente verso est nella giornata di sabato. La Sala operativa delle Protezione Civile regionale ha esteso l’allerta meteo gialla per vento e mareggiate per costa centro-settentrionale, aree centrali e appenniniche settentrionali fino alle 6 di domani. Inoltre ha emesso un codice giallo per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani per le aree nordoccidentali (Lunigiana, Serchio, Versilia e Reno) e dalle 10 alla mezzanotte di domani per il resto della regione, in particolare nelle zone orientali e meridionali.

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