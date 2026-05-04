Allerta Meteo Toscana: codice arancione nell’area colpita dall’incendio sul Monte Faeta

La Sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico, limitata alle aree colpite dai recenti incendi sul Monte Faeta. La decisione è stata presa a causa della particolare fragilità del territorio, che dopo i roghi risulta più esposto a possibili dissesti dei versanti, soprattutto nella giornata di domani, martedì 5 maggio. Per la stessa giornata è stata inoltre emessa un’allerta gialla per temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale, valida dalle ore 7 fino a mezzanotte. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con accumuli che potranno raggiungere localmente i 100–120 mm, o anche valori superiori nelle zone settentrionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.