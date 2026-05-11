Allerta Meteo Toscana: codice giallo prorogato a domani

La Toscana resta nella morsa del maltempo. Un flusso di correnti umide continua infatti ad alimentare condizioni di instabilità su gran parte della regione. Per la giornata di domani, martedì 12 maggio, la Sala operativa della Protezione civile regionale ha deciso di prorogare l’allerta meteo di codice giallo per la costa centro-settentrionale, a causa del mare agitato previsto a Nord di Capraia almeno fino al pomeriggio. L’avviso resterà in vigore fino alle ore 12. Resta inoltre confermata anche per oggi l’allerta gialla già emessa nella giornata di ieri per le aree nord-occidentali della Toscana. Sotto osservazione il rischio idrogeologico e idraulico legato al reticolo minore, oltre al rischio vento, in un quadro meteorologico che continua a richiedere particolare attenzione.
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