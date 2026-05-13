Allerta Meteo Toscana, domani mareggiate e vento forte: raffiche fino a 100km/h

Allerta meteo gialla per mareggiate e vento forte in Toscana emessa dalla Sala operativa regionale dalle ore 12 di giovedì 14 maggio fino alla mezzanotte su Toscana centro-occidentale, Arcipelago, Valle del Reno e Alto Mugello. Venti fino a 80-100km/h in Arcipelago, costa centro-settentrionale e Appennino, fino a 40-60km/h sulle zone del centro-nord della regione, attorno a 40km/h altrove. Lo rende noto sui social il Presidente della Regione, Eugenio Giani.

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