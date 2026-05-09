Allerta Meteo Toscana, Festa della Mamma con temporali forti: le zone colpite

Nuova allerta meteo gialla in Toscana per temporali forti: l’ha emessa la Sala operativa della Protezione Civile regionale per l’area centro-occidentale della regione e per l’Arcipelago per tutta la giornata di domani, domenica 10 maggio. Piogge, spiega il Presidente Eugenio Giani diffondendo l’allerta sui social, sono previste “su gran parte della regione ad iniziare dalla costa meridionale già nel corso della notte. Possibili temporali, in particolare sulle zone centro-meridionali“.
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