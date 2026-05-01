Allerta meteo Toscana, grecale fino a sera: codice giallo nelle aree centro-settentrionali

È stata estesa fino alle 20 di oggi, venerdì 1 maggio, l’allerta gialla per vento attualmente in corso sulla Toscana centro-settentrionale. La decisione è stata presa dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, alla luce della prosecuzione del vento di grecale che sta interessando diverse aree della regione. La notizia principale riguarda dunque il prolungamento della criticità meteo fino alla serata, con particolare attenzione alle zone centrali e settentrionali della Toscana, dove il vento continuerà a soffiare nel corso della giornata.

Il vento di grecale continuerà sulla Toscana

Il vento di grecale che in queste ore sta interessando la Toscana non si esaurirà nel breve periodo. Secondo quanto comunicato, il fenomeno proseguirà lungo il corso della giornata, con effetti più rilevanti soprattutto sulle aree centrali-settentrionali. Proprio per questo motivo la Protezione civile regionale ha ritenuto necessario prolungare l’allerta meteo gialla, mantenendo alta l’attenzione fino alle ore 20 di venerdì 1 maggio.

L’allerta gialla per vento in Toscana riguarda in particolare alcune zone della parte centro-settentrionale della regione. Le aree indicate dalla Sala operativa della Protezione civile regionale sono la piana di Firenze, il Valdarno inferiore, le valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdelsa e la Valdera.

Si tratta di territori nei quali il vento di grecale continuerà a essere presente durante la giornata, rendendo necessaria la proroga dell’allerta già in corso.

La decisione della protezione civile regionale

La proroga dell’allerta gialla è stata disposta dalla Sala operativa della Protezione civile regionale, che ha esteso la validità dell’avviso fino alle 20 di oggi. L’estensione è legata alla persistenza del vento, che continuerà a soffiare soprattutto nella parte centro-settentrionale della Toscana. Nel comunicato si sottolinea che “il vento di grecale che soffia in queste ore sulla Toscana proseguirà lungo il corso della giornata, in particolare sulle aree centrali-settentrionali”.

Attenzione fino alle 20 di venerdì 1 maggio

La situazione resta quindi monitorata fino alla serata di venerdì 1 maggio, quando terminerà l’attuale estensione dell’allerta gialla per vento. L’elemento più rilevante per cittadini e territori coinvolti è la prosecuzione del fenomeno per tutta la giornata, con un’attenzione specifica alle aree indicate dalla Protezione civile.

L’allerta vento in Toscana resta dunque valida fino alle 20 nelle zone della piana di Firenze, del Valdarno inferiore, delle valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, della Valdelsa e della Valdera, dove il grecale continuerà a caratterizzare le condizioni meteo della giornata.

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