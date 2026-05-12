Allerta Meteo Toscana: rischio dissesti nella zona dell’incendio del Monte Faeta

Nell’area del Monte Faeta e in quelle limitrofe (tra le province di Lucca e Pisa), interessate dal recente incendio boschivo, persiste una situazione di fragilità del territorio che innalza il rischio di dissesti con il rischio di frane o colate. Per questo motivo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore fino alle ore 18 di mercoledì 13 maggio.

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